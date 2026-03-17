Biträdande enhetschef till Åkershem (vikariat)
2026-03-17
Välkommen till Åkershem som är ett särskilt boende med 80 demensplatser beläget i Kvarnsveden i Borlänge kommun. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden samt personal från kost och lokal. På boendet finns även en daglig verksamhet som är behjälpliga med att hantera kringsysslor så som kök och förråd, vilket bidrar till en välfungerande vardag.
Vi arbetar aktivt med kvalitetsutveckling och strävar efter att hela tiden förbättra våra arbetssätt för att möta framtidens behov inom äldreomsorgen. Som ledare hos oss blir du en viktig del i utvecklingsarbetet och i att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
Borlänge kommun har en gemensam plattform och värdegrund som genomsyrar verksamheten och som ledare agerar du med värdegrunden som ledstjärna:
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet

Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef på Åkershem ansvarar du för den löpande driften av verksamheten på enheten. Tillsammans med enhetschef har du ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten ansvarar enhetschef för.
Du är delaktig i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten och bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet, effektivitet och i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
I ditt uppdrag ingår att handleda omvårdnadspersonal och gruppledare i det dagliga arbetet på ett coachande arbetssätt.
Ett annat viktigt uppdrag är att utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa en god kvalitet på den vård och omsorg som vi erbjuder borlängebon. I tjänsten ingår mycket kommunikation både med interna och externa aktörer.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten
• Påbörjad eller avslutad högskoleutbildning inom område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg alternativt inom hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av arbete i ledande befattning, tex som gruppledare, enhetschef eller liknande
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligtDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg och lyhörd ledare och som har förmåga att bygga förtroendefulla relationer. I ditt ledarskap skapar du engagemang och involvering genom att visa genuint intresse och lyssna in organisationens behov. Din kommunikativa förmåga är en av dina styrkor där du är tydlig och kommunicerar på ett enkelt och öppet sätt. Du har lätt för att samarbeta och står stadigt även i utmanande situationer. I arbetet har du god förmåga att planera både på kort och lång sikt, arbeta strukturerat samt följa upp processer. Vi vill även att du har ett intresse för att driva förändring och utveckling i syfte att leda verksamheten framåt.
Meriterande kvalifikationer
• Genomfört Borlänge kommuns aspirantprogram eller annan ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av verksamhetssystemen Lifecare och/eller Heroma
• Erfarenhet av demensvård och/eller äldreomsorg
ÖVRIGT
Borlänge kommun tillämpar kompetensbaserad rekryteringsmetod och du kommer få svara på urvalsfrågor när du skickar in din ansökan. Frågorna är ställda utifrån kvalifikationerna för tjänsten och svaren utgör bedömningsgrund för det första urvalet. Som en del i urvalsförfarandet använder vi i denna rekrytering även tester.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313163".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Borlänge kommun
(org.nr 212000-2239) Arbetsplats
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/äldreomsorgen Kontakt
Enhetschef
Robin Fristedt 0243-661 62
9802484