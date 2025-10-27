Biträdande enhetschef, särskilt boende
2025-10-27
Var med och forma framtidens vård och omsorg i Strängnäs kommun i en tid av omställning och förändring. I denna nyinrättade roll får du arbeta både operativt och strategiskt med målet att skapa en trygg, kvalitativ och utvecklande vardag för våra brukare. Du är ett viktigt stöd till enhetschefen inom särskilt boende men arbetar också nära medarbetare.
Strängnäs kommun har beslutat att tillsätta biträdande enhetschefer inom kommunens samtliga sju särskilda boenden förlagda i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk. Syftet med rollen är att öka kvalitén, tryggheten och brukarinflytandet inom verksamheterna. Vi strävar efter en hög medarbetarnärvaro och en god arbetsmiljö.
I denna roll får du ett viktigt uppdrag och är en nyckelperson i att nå våra uppsatta mål. Vi söker nu sju personer som med engagemang och driv vill göra våra särskilda boenden till de bästa!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande enhetschef stöttar du enhetschefen i ledning och utveckling inom enheten. Enhetschefen har det övergripande budget- och verksamhetsansvaret samt rehabiliteringsansvar för medarbetare och fördelar sedan uppdrag och ansvarsområden till biträdande enhetschef utifrån verksamhetens behov.
Biträdande enhetschef hanterar operativa uppgifter kopplat till daglig drift, personalfrågor och har även en aktiv roll i strategiska frågor kopplade till utveckling, kvalitetssäkring och åtgärdsförslag. Utifrån delegering kan även beslutsfattande ingå.
Du stöttar i arbetet att leda medarbetare, följa upp arbetsmiljö och bidra till en trygg och hälsosam arbetsplats. Du deltar i rekrytering, introduktion och kompetensutveckling samt stöttar medarbetare i frågor kopplade till det dagliga arbetet. Du kommer också aktivt stödja enhetschef i budgetarbetet genom underlag, uppföljning och åtgärdsförslag.
Du säkerställer att brukare får insatser med hög kvalitet enligt beslut och genomförandeplaner, följer upp nyckeltal, avvikelser och brukarundersökningar samt initierar förbättringsåtgärder. Du deltar aktivt i utvecklings- och kvalitetsarbete, implementerar och följer upp välfärdsteknik. Rollen innebär även kontakt och samverkan med brukare, anhöriga, myndigheter, fackliga företrädare och interna stödfunktioner
Du rapporterar till enhetschef, vilket också kommer vara din närmsta chef och utgår från enheten du tilldelas. I rollen ser vi det som viktigt att du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av respekt, tydlighet och öppenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg eller socialt arbete, alternativt annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* God förmåga att använda digitala verktyg som stöd i arbetet t.ex. Word, Outlook, teams.
Vi ser det som starkt meriterande om du har:
* Erfarenhet av arbetsledning som chef, arbetsledare, alternativt projektledare eller liknande.
* Erfarenhet av att leda utveckling (inom t ex digitalisering, bemanningsplanering eller andra viktiga områden för verksamheten).
* Erfarenhet av arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete.
* Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
* Erfarenhet/utbildning om arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt, kollektivavtal, socialtjänstlagen (SoL) samt kvalitetssystem.
Det är också meriterande om du har utbildning inom organisation och ledarskap samt om du har B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi kommer lägga stort vikt vid dessa.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och har förmågan att skapa tillit, förtroende och goda relationer. Du är kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla budskap till anhöriga, brukare och medarbetare.
Du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt med ett tydligt verksamhetsfokus och en ekonomisk medvetenhet. Du ser lösningar snarare än problem och kan ställa om vid förändrade förutsättningar. Din goda samarbetsförmåga gör dig till en uppskattad samverkanspart, såväl internt som externt. Ditt ledarskap präglas av lyhördhet, tydlighet och engagemang. Du inspirerar medarbetare att utvecklas och bidra till gemensamma mål.
Urvalet sker efter ansökningstidens slut. Varmt välkommen med din ansökan.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
