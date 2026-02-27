Biståndshandläggare
2026-02-27
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Som biståndshandläggare på Myndighetsfunktionen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, arbetar du med att säkerställa rättssäkerheten och delaktigheten enligt utredningsmetoden IBIC (individens behov i centrum). Som handläggare ansvarar du för att utreda och bedöma behov, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. I rollen ingår också att informera och vägleda kommunens medborgare till rätt stöd och hjälp. Detta genom möten med såväl den enskilde, anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare.
Ditt uppdrag innebär även uppföljning av och kvalitetssäkring i det enskilda ärendet och ansvara för uppsökande verksamhet för målgruppen. För att trivas i rollen har du lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och väljer att se möjligheter och lösningar. I ditt bemötande av andra människor är du förtroendeingivande och respektfull. Att arbeta för hög kvalitet med nöjda brukare och ett gott arbetsklimat är en viktig del av uppdraget och något som vi tror motiverar dig. På enheten jobbar vi kontinuerligt med att förbättra våra arbetssätt och metoder.
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling. För att du ska känna dig trygg i rollen som biståndshandläggare hos oss får du tillgång till en mentor som stöd i ditt nya arbete.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har socionom eller annan likvärdig utbildning, med goda kunskaper i tillämpning av gällande lagstiftning samt önskvärt med erfarenhet av myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen.
Arbetet ställer krav på självständighet men kräver samtidigt en nära samverkan med andra professioner runt brukaren. För detta behöver du kunna skapa goda arbetsrelationer, ha en god kommunikativ förmåga samt ett professionellt arbetssätt.
Vidare söker vi dig som har god organisationsförmåga, kunskaper i administration och dokumentation. Du har social kompetens, empatisk förmåga och är lyhörd i kontakten med sökande. Det är viktigt att du arbetar med individens behov i centrum.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan! Urval kan komma att ske löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Kontakt
Enhetschef
Stefan Lovstedt stefan.lovstedt@savsjo.se +4638215454 Jobbnummer
9767415