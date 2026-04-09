Biståndsbedömare
2026-04-09
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
3 plats(er).
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst och samtidigt driva kvalitetsutvecklingen inom IFO?
Boxholms kommun söker nu tre biståndsbedömare som vill vara med och stärka kvalitet, rättssäkerhet och utveckling inom individ- och familjeomsorgen. Tillsammans driver vi omställningen mot en mer tillgänglig, förebyggande och hållbar socialtjänst - med den nya socialtjänstlagen som grund.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjlighet att påverka på riktigt.
Om rollen
Vi står mitt i en viktig utvecklingsresa där vi ser över och stärker våra arbetssätt. Som biståndsbedömare får du en central roll i detta arbete och blir en viktig del i att driva och utveckla kvaliteten i verksamheten.
Du får möjlighet att kombinera kvalificerad myndighetsutövning med ett aktivt ansvar för att utveckla och stärka kvaliteten i verksamheten samt driva förbättring av arbetssätt och processer.
Som biståndsbedömare arbetar du med myndighetsutövning enligt SoL, med målgruppen äldre. I uppdraget ingår även handläggning kopplat till LSS, där god kunskap och förståelse för lagstiftningen är viktig.
Tjänsten omfattar även:
Handläggning och bedömning av insatser enligt SoL
Handläggning av färdtjänstärenden
Dödsbohandläggning
Samverkan med interna och externa aktörer
Aktiv medverkan i förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till den nya socialtjänstlagen
Vi arbetar för ett mer sammanhållet, rättssäkert och individnära arbetssätt - där du får vara med och påverka hur uppdraget formas framåt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och kunskap inom LSS samt IBIC. Erfarenhet av färdtjänst och dödsbohandläggning är meriterande, men inte ett krav.
Du är:
Trygg i din roll som biståndsbedömare i att fatta beslut och att arbeta i en politiskt styrd organisation
Strukturerad, ansvarstagande och professionell och har förmåga till självledarskap
Engagerad i kvalitetsutveckling och har en vilja att bidra till förbättring och utveckling
Intresserad av utvecklingsarbete och nya arbetssätt samt omvärldsbevakning
Duktig på att uttrycka dig i svenska språket, i tal och i skrift
Urval och intervjuer sker löpande.
Därför ska du jobba hos oss
I Boxholms kommun är beslutsvägarna korta och engagemanget stort. Här får du möjlighet att påverka både ditt eget arbete och verksamhetens utveckling. Vi erbjuder:
En aktiv roll i omställning och omorganisering för att möta den nya socialtjänstlagen
Ett nära och stödjande arbetsklimat
Ett meningsfullt uppdrag där kvalitet och rättssäkerhet står i centrum
En arbetsplats där din kompetens tas tillvara och utvecklas
Boxholm är en mindre kommun med stark gemenskap, vacker natur och en organisation där varje medarbetare gör skillnad.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. 39 timmars vecka Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407)
Box 79 (visa karta
)
595 03 BOXHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen , Individ- och familjeomsorg Kontakt
IFO-enhetschef
Helen Boberg helen.boberg@boxholm.se 0142-895 48 Jobbnummer
9844476