Bilvårdare
2026-02-07
Bilvårdare / Garagearbetare sökes
Vi söker en engagerad och noggrann bilvårdare/garagearbetare som vill bli en del av vårt team.
Arbetet består av bilvård (tvätt, rekond, enklare rengöring) samt allmänt garagearbete.
Vi söker dig som:
Är arbetsvillig och ansvarsfull
Har öga för detaljer
Trivs med praktiskt arbete
Är punktlig och pålitlig
Tidigare erfarenhet är meriterande 1-2 år
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: bababilverkstad@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559363-3794) Jobbnummer
9729455