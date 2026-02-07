Bilvårdare

Baba Bil Verkstad AB / Servicepersonaljobb / Järfälla
2026-02-07


Bilvårdare / Garagearbetare sökes

Vi söker en engagerad och noggrann bilvårdare/garagearbetare som vill bli en del av vårt team.
Arbetet består av bilvård (tvätt, rekond, enklare rengöring) samt allmänt garagearbete.

Vi söker dig som:

Är arbetsvillig och ansvarsfull
Har öga för detaljer
Trivs med praktiskt arbete
Är punktlig och pålitlig

Tidigare erfarenhet är meriterande 1-2 år

Vi erbjuder:

Trygg anställning
Trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom yrket

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: bababilverkstad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Baba Bil Verkstad AB (org.nr 559363-3794)

Jobbnummer
9729455

