Biluthyrare/Bilvårdare
2026-03-30
Att det är människorna som skapar vår framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet - men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretag vi är. Vill du vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande och stark gemenskap står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Till vår uthyrningsstation i Luleå (Kallax flygplats) söker vi nu flera serviceinriktade Biluthyrare/Bilvårdare (CSR/Hiker) som vill bidra till en smidig och minnesvärd kundupplevelse - varje dag.
Vi söker dig som vill sommarjobba under vår högsäsong (maj-augusti), men även dig som vill arbeta extra vid behov. Arbetstiderna varierar veckans alla dagar mellan 07:30-23:00, då flexibilitet är avgörande för att möta våra kunders behov.
Om rollen
Som Biluthyrare/Bilvårdare har du en central roll i kundens helhetsupplevelse, från första kontakt till återlämnad bil. Ditt uppdrag är att skapa en trygg, smidig och positiv hyrprocess där både service och kvalitet står i fokus.
Du kommer att hjälpa kunden genom sin bilhyra, såsom att:
Hantera bokningar och kundförfrågningar via telefon, mejl och över disk
Hyra ut bilar och upprätta hyresavtal
Rengöra, färdigställa och kvalitetssäkra fordon samt hantera enklare skador
Billeverans & daglig planering av stationens tillgängliga vagnpark
Är du vår nästa servicestjärna?
Vi tror att du trivs i en serviceinriktad roll och får energi av att möta människor. Du är ansvarstagande och drivs av att lösa problem i en fartfylld vardag. Kanske har du tidigare arbetat inom service, försäljning, hotell, restaurang, butik eller transport. Du delar våra värdeord - trygghet, service, glädje och respekt - och uppskattar lagarbete där vi tillsammans skapar bästa möjliga kundupplevelse i alla lägen.
Ett krav för tjänsten är B-körkort samt att du behärskar svenska och engelska väl, såväl i tal som skrift. Vidare tror vi att du är en administrativ stjärna som har en fallenhet för att lära dig nya system.
Det här är Hertz
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Vi är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör och med ett stort samhällsengagemang som bland annat stöttar Maskrosbarn, Childhood och Barncancerfonden. Vi tror på mångfald och vill att vår organisation ska spegla både samhället och våra kunder, där alla medarbetare kallas för Medansvariga.
Vi erbjuder
Kollektivavtal via Unionen & Transport
En arbetsplats präglad av stark servicekultur
Möjlighet att påverka och utveckla kundupplevelsen
Goda utvecklingsmöjligheter i en snabbrörlig organisation
Fantastiska kollegor och en inkluderande gemenskap
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så välkommen in med din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-114977".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare First Rent A Car AB
(org.nr 556434-7820), https://www.hertz.se/p/om-hertz-sverige/jobba-hos-oss#ledigatjanster
973 34 LULEÅ
First Rent A Car AB - Hertz Biluthyrning
Josefin O'Callaghan josefin.ocallaghan@hertz.se
9826489