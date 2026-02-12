Biltransportör Uppsala/Sverige
2026-02-12
Om uppdraget:
Som biltransportör hos WeDrive kommer du transportera bilar runtom i hela Sverige, långa som korta sträckor. Du kommer hämta och lämna bilar hos olika kunder (Privatpersoner, företag, bilhandlare), samt utföra fordonstester.
Arbetstiderna är måndag till fredag och vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 längre arbetspass i veckan.
WeDrives medarbetare är i åldrarna 18-27 år gamla. Vi vill att man ska ha kul på jobbet och fokuserar på en bra företagskultur och sammanhållning.
Vem söker vi? Vi på WeDrive förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social, framåt, noggrann och flexibel. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete.
Din profil: -B-körkort -Talar och förstår svenska flytande -Bilintresse -Godkänt belastningsregister
Läs mer om oss på https://www.wedrive.se/
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6583821-1839086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeDrive Technologies Nordic AB
(org.nr 559468-1172), https://wedriveab.teamtailor.com
