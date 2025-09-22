Biltransportör Sundsvall
Om uppdraget: Som biltransportör hos Ungdomskraft kommer du att hämta bilar ute hos kunder (Privatpersoner, företag, bilhandlare) som finns runt om i Sverige. Bilarna kommer sedan att köras till våra samarbetspartners vars anläggning ligger i Stockholm. Vi utför även fordonstester på bilar, så ett starkt bilintresse är ett plus! Arbetstiderna är mån-fre med varierande timmar.
Tycker du om att köra bil och samtidigt leverera grym service, sök! Vill du jobba med personer i din ålder? Ungdomskrafts medarbetare är i åldrarna 18-27 år gamla. Vi tycker det ska vara roligt att jobba och må bra på sin arbetsplats. Därför är aktiviteter utanför arbetet en viktig del av Ungdomskraft, så du kan träffa nya vänner men även utbyta erfarenheter med dina kollegor. Vem söker vi? Vi på Ungdomskraft förstår att alla inte har ett perfekt CV i början av sin karriär och väljer därför personlighet före vad som står på pappret. Vi söker dig som är social och framåt, noggrann, flexibel och arbetsvillig. Du ska tycka om att arbeta självständigt samt ta eget ansvar i ditt arbete. Din profil: -B-körkort (Manuellt) -Talar och förstår svenska flytande -Bilintresse -Godkänt belastningsregister Om Ungdomskraft Ungdomskraft är framtidens problemlösare med kund och personal i fokus. Vår affärsidé är tydlig, att hjälpa unga, drivna talanger ut i arbetslivet och därmed namnet - Ungdomskraft. Läs mer om oss: www.ungdomskraft.com Ersättning
