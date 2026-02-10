Bilrekondare
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Erfaren bilrekondare sökes
Vi söker en erfaren och kvalificerad bilrekondare med minst fyra (4) års dokumenterad erfarenhet inom bilrekonditionering.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet innefattar professionell bilrekonditionering med fokus på maskinpolering samt applicering av keramiska lackskydd. Du ska även snabbt kunna sätta dig in i och arbeta enligt företagets rutiner samt använda de bilvårdsprodukter som förekommer i verksamheten.Kvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet av bilrekonditionering
Mycket goda kunskaper inom polering
Erfarenhet av applicering av keramiska lackskydd
Förmåga att snabbt lära dig nya produkter och arbetsmetoder
Tidigare dokumenterad erfarenhet av bilrekond (obligatoriskt)
Lön enligt överenskommelseDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du har ledaregenskaper och kan fungera som teamledare, tar ansvar för arbetet och bidrar till en strukturerad och effektiv arbetsmiljö.
Tar endast emot ansökningar via mail. Inga besök eller samtal tas emot. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: kontakt@oscenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Servicecenter Östermalm AB
(org.nr 556735-6604) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Servicecenter Östermalm AB Jobbnummer
9734051