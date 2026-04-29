Bilplåtslagare

Bil+ Bromma AB / Bankjobb / Enköping
2026-04-29


2 Plåtslagare / Skadetekniker - Bil+ Skadeverkstad, Enköping
Vill du vara med från start i en ny och växande skadeverkstad?
Bil+ har etablerat en modern skadeverkstad i Enköping med fokus på plåt- och lackskador för lastbilar, fritidsfordon och personbilar - och nu söker vi 2 skickliga plåtslagare till teamet.
Start: Så snart som möjligt

Dina arbetsuppgifter
Som plåtslagare hos oss arbetar du med reparation av krock- och plåtskador. Du blir en viktig del i verkstaden där kvalitet, noggrannhet och effektivitet står i fokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Riktning och reparation av plåtskador
Demontering och montering av karossdelar
Svetsning, riktbänk och justeringar
Förberedande arbete inför lackering
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet enligt tillverkarens riktlinjer

Du arbetar nära både kollegor i verkstaden och kundmottagningen för att skapa ett effektivt och smidigt arbetsflöde.

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av plåtarbete inom fordonsskador.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med både personbilar och tyngre fordon
Kunskap inom riktbänk och moderna reparationsmetoder
Erfarenhet av försäkringsskador

Vi tror att du:
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har ett eget driv och tar ansvar för ditt arbete
Trivs i ett team men kan arbeta självständigt
Är lösningsorienterad och effektiv

Kvalifikationer
Erfarenhet som plåtslagare/skadetekniker
B-körkort
Svenska i tal och skrift

Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från start i en ny skadeverkstad
En modern arbetsplats med varierande jobb (personbil, fritidsfordon, lastbil)
Goda utvecklingsmöjligheter inom Bil+
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Frukost varje dag
Ett företag med stark framtidstro och fokus på kvalitet

Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt och bifoga ditt CV.
Urval sker löpande och rekryteringsprocessen kommer att hållas kort.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: christian@bilplus.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilplåtslagare Enköping".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bil+ Bromma AB (org.nr 556987-0776)
Annelundsgatan 7 (visa karta)
749 40  ENKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bil+ Enköping

Jobbnummer
9882812

