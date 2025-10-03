Bilplåtslagare
2025-10-03
Falun
Gagnef
Säter
Leksand
Vi är en etablerad skadeverkstad i Borlänge och söker nu en erfaren, självgående och kompetent bilplåtslagare till en heltidstjänst i vår skadeavdelning.
Vi söker främst dig som har några års yrkeserfarenhet av bilplåtslageri och med ett stort tekniskt intresse. Du kan arbeta i team, är positiv och professionell i bemötande av andra. Har en känsla för detaljer och är noggrann, målmedveten och ser lösningar i stället för problem. På vår skadeavdelning är arbetet varierande och du kommer att utföra större och mindre riktningar, byte av kaross och strukturdelar samt utföra plastreparationer. Vi söker dig som har ansvarskänsla samt en känsla för kvalité.
Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Vi är en verkstad under utveckling och bygger för tillfället en helt ny modern skadeverkstad om 1250m2 som kommer att vara klar under vintern 2025.
Vad som krävs:
Erfarenhet av bilplåtslageri, en vilja att utvecklas, målmedvetenhet, samt känsla för detaljer.
B- körkort är önskvärt och goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som i skrift är nödvändigt.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@bcbilplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B C Bilplåt AB
(org.nr 556044-9190)
Mästargatan 2
)
781 71 BORLÄNGE
Kontakt
Johan Hansson jobb@bcbilplat.se 0243-19245 Jobbnummer
9540575