bilmekaninker

Geting-, Däck- & Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-01-08


Är du vår nästa stjärnmekaniker?
Vi på Geting Däck och Bilservice i Stockholm expanderar och söker nu en engagerad och skicklig bilmekaniker/fordonstekniker som vill bli en del av vårt framgångsrika team!
Om rollen
Som mekaniker hos oss arbetar du i en trevlig verkstadsmiljö med trevliga arbetskamrater. Rollen är varierad och innefattar allt från kundkontakt, klassisk service och reparation till avancerad felsökning på både bensin/dieselbilar/el- och hybridbilar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Service och underhåll enligt tillverkarens specifikationer.
Diagnos och avancerad felsökning med digitala verktyg.
Reparationer av bromsar, motorer, chassi och drivlina.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för fordonsteknik och som trivs med att lösa problem. Du är noggrann, tar ansvar för ditt arbete och sätter alltid kunden i fokus

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: info@geting-bilservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Geting-, Däck- & Bilservice AB (org.nr 556045-6948)
Rosenlundsgatan 50 (visa karta)
118 63  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Geting Däck & Bilservice AB

Jobbnummer
9672687

