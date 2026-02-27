Bilmekaniker sökes till Kalmar Bilservice AB
Bilmekaniker sökes till Kalmar Bilservice AB (MECA)
Kalmar Bilservice AB söker en erfaren och engagerad bilmekaniker till vår verkstad i Kalmar.
Vi är en väletablerad MECA-verkstad med fokus på kvalitet och service. Nu söker vi dig som är självgående, noggrann och brinner för yrket.
Arbetsuppgifter:
Service och reparation av personbilar
Felsökning och diagnosarbete
Byte av slitdelar och mekaniskt arbete
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av diagnosverktyg
Erfarenhet av MECA eller liknande verkstadssystem
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på heltid
Trygg arbetsplats med god arbetsmiljö
Trevliga kollegor och utvecklingsmöjligheter
Välkommen med din ansökan - urval och intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: info@kalmarbilservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Bilservice AB
(org.nr 559221-1329)
Företagarevägen 10 (visa karta
)
394 70 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Muhai Alahmad info@kalmarbilservice.se 0729273627 Jobbnummer
9768483