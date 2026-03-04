Bilmekaniker
2026-03-04
Bilmekaniker sökes till verkstad med gott rykte i Kågeröd.
Välrenommerade Kågeröds Bilverkstad har mycket att göra och behöver utöka arbetsstyrkan med en självgående mekaniker.
Kågeröds Bilverkstad erbjuder ett fritt och varierande jobb i trevlig och familjär miljö. Här arbetar du i hela processen från kundkontakt över problemlösning, reparation och sedan till nöjd kundkontakt igen. Du arbetar med alla bilmärken och problem.
Arbetstiderna är måndag - fredag kl 7-16:30.
Vi söker medarbetare på heltid eller deltid. Vi söker dig som är en erfaren mekaniker, som tycker om att arbeta självständigt, lösa problem och som gärna tar ansvar. Du förväntas kommunicera med våra kunder och därför är det ett krav att du förstår och talar felfri svenska
Låter det intressant? Sök tjänsten i mail till kagerods.bilverkstad@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Mail
E-post: kagerods.bilverkstad@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".
Detta är ett heltidsjobb.

kågeröds bilverkstad
Knutstorpsvägen 12 (visa karta
)
268 77 KÅGERÖD Körkort
Johan Ljung kagerods.bilverkstad@outlook.com 0730441657
Johan Ljung kagerods.bilverkstad@outlook.com 0730441657 Jobbnummer
