Meca Sigtuna Bilverkstad söker erfaren bilmekaniker

Vi på Meca Sigtuna Bilverkstad växer och söker nu en bilmekaniker med lång erfarenhet som vill bli en del av vårt engagerade team.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Om tjänsten
Som bilmekaniker hos oss kommer du att arbeta med service, reparationer och felsökning av personbilar. Du bör ha gedigen erfarenhet inom fordonsmekanik och vara trygg i att självständigt utföra avancerad felsökning med hjälp av diagnosverktyg och datorutrustning.

Vi söker dig som har:
Flera års dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker
God kunskap i felsökning med diagnosutrustning
Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
B-körkort
Svenska eller engelska i tal och skrift

Vi erbjuder:
En trygg anställning i en etablerad verkstad
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Varierande arbetsuppgifter med moderna verktyg

Vill du vara med i ett team där kvalitet och kundnöjdhet står i fokus.

Välkommen till Meca Sigtuna Bilverkstad - där din erfarenhet gör skillnad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: Sigtunabilverkstad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sigtuna Bilverstad AB (org.nr 559451-2591)
Brobyvägen 1 (visa karta)
195 60  ARLANDASTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9609120

