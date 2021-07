Bilglastekniker - The We Select Company AB - Biomedicinjobb i Stockholm

The We Select Company AB / Biomedicinjobb / Stockholm2021-07-05Är du driven, engagerad och söker nya spännande arbetsuppgifter?Carglass grundades av familjen Jacobson i Stockholm 1932. Sedan april 2002 ägs Carglass Sweden till 100 % av Belron International och ingår därmed i världens största bilglaskoncern.BELRON® är specialister på reparation & byte av bilglas och betjänar över 15 miljoner kunder per år. Vi är 26 000 anställda globalt, i Sverige är vi 230 anställda och över 70 verkstäder.Vi är inne i en tillväxtfas och söker dig som vill vara med och utvecklas med oss och göra skillnad för våra kunder.2021-07-05Som bilglastekniker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att laga stenskott, byta bilrutor och ta emot kunder på verkstaden. Du behöver inte ha erfarenhet av att laga bilglas tidigare, även om det är meriterande, så därför tillhandahåller Carglass® den utbildning du behöver för att lyckas i tjänsten. Vi vill att du ska överträffa våra kunders förväntningarDu förstår vikten av god kundservice och har erfarenhet av någon typ av arbete med direkt kundkontakt. Du har en gymnasieexamen och vi ser det som meriterande med tidigare erfarenheter av bilglas eller försäkringsskador. För oss är det viktigt att du tycker om att ta hand om kunder, arbeta praktiskt och har ett tekniskt intresse. För att lyckas i jobbet behöver du vara serviceinriktad, noggrann, självständig och ha grundläggande datorvana och gilla personlig utveckling. B-körkort är ett krav.Du levererar Carglass® tjänster på ett sätt som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar vad gäller bemötande, kvalitet på arbetet som utförs och information/administration i samband med vår service.För att trivas hos oss är du en person som värdesätter våra grundläggande värderingar omtänksam, genuin, driven och samarbetsvillig. Som arbetsgivare erbjuder vi trygga anställningsvillkor och goda förmåner. Kanske viktigast av allt erbjuder vi ett roligt jobb med härliga kollegor och en stark gemenskap!Vi ser gärna sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder. Det är avgörande för oss är att du delar vår grundläggande värdering att alla våra kunder och medarbetare, oavsett bakgrund, ska bemötas på ett respektfullt sätt.Tjänsten är en tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.Skicka in ditt personliga brev och CV via formuläret nedan.Vi ser fram emot att höra ifrån dig!Sista dag att ansöka är 2021-08-02The We Select Company AB5848171