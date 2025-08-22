Bilförsäljare/ Varumärkesansvarig Lynk&Co
2025-08-22
Älskar du att göra affärer, har energi, nyfikenhet och ett starkt driv att bygga relationer? Vill du ta täten för vårt nya varumärke Lynk&Co i ett marknadsområde där innovation möter tradition? Sök då den här tjänsten och bli vår nästa säljstjärna!
Om Bilkompaniet
Bilkompaniet är ett av regionens mest framgångsrika bilföretag och ett modernt privatägt bolag. Bilkompaniet som grundades 1941 finns i Mora, Leksand, Malung, Avesta, Hedemora, Sala, Fagersta, Falun och Gävle. Vi säljer service- och verkstadstjänster samt nya och begagnade bilar. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Mercedes, Kia, Nissan, Isuzu, Peugeot och nytt för oss är nu Lynk&Co. Utöver fordonsrelaterade tjänster ingår även verksamheter så som Nils Olsson Dalahästar i Nusnäs. Vårt fokus är alltid KUNDNÖJDHET i världsklass med hjälp av kompetenta och engagerade medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Hos oss får du hela försäljningsresan i dina händer - från första hej till nöjd kund. Du är vårt ansikte utåt och rör dig tryggt mellan bilhallen i Leksand, events, kundmöten, telefon och sociala medier. Du är inte rädd för att ta initiativ, skapa nya affärsmöjligheter och representera något som faktiskt sticker ut på marknaden.
Du vet att ett handslag och ett leende gör skillnad - och att försäljning handlar om förtroende och långsiktighet.
Vem är du
Vi tror att du är en person som har erfarenhet av försäljning och/eller service, och som inte tvekar att ta första steget i kontakten med andra.
Du gillar att arbeta proaktivt, trivs i möten med människor och har en naturlig nyfikenhet på både teknik och nya möjligheter. För dig är varje samtal en chans att skapa något värdefullt - oavsett om det sker digitalt eller ansikte mot ansikte.
Du vill utvecklas, både som person och i din yrkesroll, och ser varje utmaning som ett tillfälle att växa.
Har du dessutom utbildning inom försäljning eller marknadsföring? Grymt - det ser vi som ett extra plus!
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en framtidsresa. Vi erbjuder en inkluderande kultur, stark teamkänsla, gedigen kompetensutveckling och en arbetsmiljö som tar hänsyn till både hälsa och privatliv. Vi tror på dig och din potential.
Hos Bilkompaniet tror vi att relationer slår digitalisering - varje gång. Vi är ett företag som bygger förtroende, generation efter generation. Det kräver engagemang, värme, finess och gemenskap - värderingar vi hoppas att du delar med oss.
Lynk&Co är ett globalt bilmärke som kombinerar svenskt nytänkande, innovation och hållbarhet. Kolla gärna in dem innan du söker - vi tror du kommer gilla vad du ser
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med placering i Leksand, men vi ser gärna att du är flexibel och gillar att jobba i "Pop up-miljöer" på våra övriga anläggningar eller kundevent i Dalarna och Västmanland.
Tillträde och övriga villkor enligt överenskommelse.Så ansöker du
Tror du att du är vår nya kollega? Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med True Consulting & Recruitment, www.truehr.se.
Välkommen med din ansökan via: www.truehr.se/lediga-tjanster
senast den 14:e september 2025.
För ytterligare frågor kontakta rekryteringskonsulter:
Helena Lundqvist, 070-744 00 18, helena@truehr.se
eller
Linn Skoglund, 070-883 49 55 linn@truehr.se
.
Om True Consulting & Recruitment
True är det lilla företaget med det stora hjärtat och engagemanget. Vi har gedigen och flerårig erfarenhet inom kompetensförsörjning och HR. Med vår erfarenhet i branschen har vi byggt upp starka värderingar kring hur vi anser att människor ska behandlas för att må bra och blomstra på jobbet. Det är vår kompass i allt vi tar oss an.
Det är inte mängden företag som är viktigt för oss, utan att vi jobbar med samarbetspartners som har en juste personalpolitik och precis som vi vill bygga långsiktiga och djupa kvalitativa relationer. Vi brinner för det genuina, för människor och för kvalitet där ingen part skall blir en i mängden. Hos oss är alla vinnare! Så ansöker du
