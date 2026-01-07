Bilförsäljare / Inköpare Kungälv
2026-01-07
Vi söker nu personal till våran anläggning i Kungälv /Göteborg
vi söker dig som är flexibel och kan ha många bollar i luften samtidigt och är driven morgon som kväll,
den vi söker ska jobba som inköpare men även säljare
det som ingår i jobbet är köpa bil göra i ordning bilen sen sälja den på våran filial i Kungälv,
vi har våra huvudbyggnader uppe i stockholm Haninge
körkort är ett krav för manuell bil! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Enbart via e-post
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Traktorgatan 13 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9672513