Bilförsäljare / Inköpare Kungälv

Haninge bilpark AB / Butikssäljarjobb / Kungälv
2026-01-07


Vi söker nu personal till våran anläggning i Kungälv /Göteborg

vi söker dig som är flexibel och kan ha många bollar i luften samtidigt och är driven morgon som kväll,

den vi söker ska jobba som inköpare men även säljare
det som ingår i jobbet är köpa bil göra i ordning bilen sen sälja den på våran filial i Kungälv,
vi har våra huvudbyggnader uppe i stockholm Haninge

körkort är ett krav för manuell bil!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Enbart via e-post
E-post: tobbe@haningebilpark.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göteborg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haninge Bilpark AB (org.nr 556866-8932)
Traktorgatan 13 (visa karta)
442 40  KUNGÄLV

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9672513

