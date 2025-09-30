Bildunderrättelseassistent GSS K
Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner.
Om avdelningen
Huvuduppgiften för Flygstabens underrättelse- och säkerhetsavdelning (FS A2) är att stödja chefen Flygvapnet och övriga Flygstaben med lägesuppfattning, förvarning och övrigt beslutsunderlag. Avdelningen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst i samtliga beredskapsnivåer.
Befattningen erbjuder
Som bildunderrättelseassistent kommer du ges möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom UndSäk-funktionen. Du kommer att arbeta med intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i den luftoperativa ledningsnivån. Tjänsten omfattar tillfällen till egen utveckling genom deltagande i operationer och att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik både inom och utanför Sveriges gränser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ingå i avdelningens inhämtningssektion och därigenom stödja och delta i underrättelse- och säkerhetsavdelningens operativa verksamhet, verksamhetsledning och planeringsverksamhet.
• Stödja närmaste chef samt chefen underrättelse- och säkerhetsavdelningen med operativt-, informationshanterings- och övrigt verksamhetsledningsstöd.
• Bearbeta information ifrån bildalstrande sensorer samt producera bildunderrättelserapporter.
• Samverka med övriga Försvarsmakten, externa aktörer och internationella organisationer inom ramen för tilldelade uppgifter.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt, GMU eller motsvarande svensk militär grundutbildning med godkänt resultat.
• God datorvana av standardprogram (motsv. Office) och kunskap inom IT-området.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Svensk medborgare.
• Fullgott färgseende och stereoseende.
• Godkänd avseende FM FysS, Nivå 1
• B-körkort
Personliga egenskaper
Som person är du strukturerad och har god förmåga att hantera större mängd information. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har en god analytisk förmåga och kan överblicka helheter och system utan att frånse konsekvenser på detaljnivå. Du är initiativrik och driven med en vilja att lära dig nya saker och vågar delta aktivt för att hitta lösningar på problem.
Du har en god förmåga att samverka med andra och värdesätter goda samarbeten mellan såväl funktioner som försvarsgrenar/stridskrafter. Stresstålighet och förmåga att hantera förändrade situationer och snabbt uppkomna uppgifter är eftersträvansvärda egenskaper.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
• Genomfört stabstjänstutbildning eller erhållit motsvarande kompetens genom tidigare erfarenheter/tjänstgöring.
• Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Utbildning och kunskap inom bildunderrättelse, fjärranalys, geografiska informationssystem eller bildbehandling.
• Utbildning och kunskap inom igenkänning av främmande stridskrafter.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
• Genomfört Fortsatt Gruppbefälsutbildning (FGBU).
ÖVRIGT
Anställningsform: Militär befattning. Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K högst 8 år. Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under ex. övningar och insatser, ibland på annan arbetsort och land utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal.
Upplysningar om befattningen
Har du frågor? Kontaka Mikael Olsbro eller Karl Andersson som nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
OFR/O Lars-Olof Wretling
OFR/S Caroline Nilsson
SACO Johan Nyström
SEKO Åsa Karlsson
Samtliga nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 2025-10-24. Din ansökan bör innehålla CV, referenser samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
