Bildanalytiker till kamerateknikgruppen
2026-02-27
Är du redo för nya meningsfulla arbetsuppgifter och utmaningar? Vill du arbeta i en av Sveriges mest spännande verksamheter och samtidigt vara en del av att göra samhället säkrare?
Vi söker nu bildanalytiker till Polisregion Nord med placering Umeå. Hos oss kommer du att få arbeta och utvecklas tillsammans med engagerade och motiverande kollegor; samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Om arbetsplatsen
Polisregion Nord består av fyra polisområden Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
Kamerateknikgruppen tillhör Region Nords regionala utredningssektion som ansvarar för de brott som ska utredas på regional nivå. Utredningssektionen i polisregion Nord har olika arbetsuppgifter och förmågor. Kamerateknikgruppen består för närvarande av Bildanalysgruppen, Kamerabevakningscentralen, Kamerateknikspecialister, FSA samordnare, samordnare och gruppchef.
Bildanalysgruppen har ansvar för säkring och bildanalys rörande bevakningsfilmer och bilder samt ljud. Grupperna har också ett regionalt ansvar för det IT-forensiska arbetet avseende bild och filmhantering (multimedia). Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Bildanalysgruppen består av bildanalytiker med en bred och samlad kompetens samt förmåga inom bl.a. säkring, analys, bildbehandling och utredningsarbete. Vi arbetar inom en snabbt expanderande verksamhet och söker nu bildanalytiker med teknisk kompetens inom IT och multimedia.
Arbetet som bildanalytiker innebär i huvudsak säkring, granskning, analys och redovisning av rörlig media från olika typer av videobevakningssystem. Under en arbetsdag som bildanalytiker kommer du att utföra många olika typer av arbetsuppgifter; från arbetsplatsen i Umeå.
Arbetsuppgifterna innefattar bearbetning av känsligt och starkt bild- och ljudmaterial. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten?
Fullgod syn (med eller utan korrektionsglas) samt normalt färgseende
Relevant utbildning eller aktuell kunskap och eller erfarenhet inom bild- och filmhantering som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Mycket goda datorkunskaper och fallenhet för att lära sig nya program
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Körkortsbehörighet B
Svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
Utredningserfarenhet och/eller god kännedom om polisiära förundersökningar
Kunskaper i olika bevakningssystem som hanterar bild och film
Erfarenhet av att framföra muntliga och skriftliga presentationer
Relevant erfarenhet av digital bild och filmredigering
Relevant erfarenhet av hantering och redigering av digitalt ljud
Relevant erfarenhet av hantering inom olika filformat och kodex
Eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Erfarenhet av serviceinriktat arbete med kundkontakt via telefon eller personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Personliga egenskaper
Du är prestigelös, relationsskapande och har en positiv attityd. Du har ett stort intresse och fallenhet för bild/ ljud- och filmhantering samt för att lära dig arbeta med nya applikationer inom området. Då du kan komma hantera olika arbetsuppgifter parallellt och arbetsbelastningen stundtals kan vara hög, krävs det att du är flexibel. Arbetet kräver att du är noggrann, har god simultanförmåga samt förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet även under stressade förhållanden. Du är analytiskt lagd, en logisk problemlösare som kan sätta enskilda händelser i ett större sammanhang och använda ett utredningsperspektiv. Vi ser att du är självgående och tar initiativ i det dagliga arbetet.
I rollen som bildanalytiker har du daglig kontakt med såväl interna som externa parter vilket - och ställer krav på en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Fackliga representanter
Polisförbundet region Nord:, SEKO polisen:, ST region Nord:, SACO-S region Nord:. Samtliga nås även via Polisens växel 114 14.
Övrig information
Arbetstid: Dagtid, flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Handläggare multimediaSå ansöker du
Ansökan sker via arbetsgivarens hemsida. Följ instruktionerna i annonsen för att skicka in din ansökan.
De uppgifter du lämnar i samband med din ansökan kan användas för att kontakta dig, få information och kallelser samt eventuella anställningshandlingar.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
