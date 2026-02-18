Bilburen vikarie till Nynäshamn/Sorunda
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nynäshamn
2026-02-18
Omsorgshuset söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en kvinna bosatt strax utanför Nynäshamn.
Du får gärna ha tidigare erfarenhet av personlig assistans, men det viktigaste är att personkemin stämmer.
Arbetspassen är förlagda kl. 08-16 samt 16-23.30. Vi ser gärna att du kan vara flexibel och kan tänka dig att arbeta både på vardagar och helger.
Vi välkomnar endast kvinnliga sökande till denna kund. Du som söker jobbet kan inte vara allergisk mot pälsdjur, då kunden har katt samt hästar. Du får gärna tycka om att laga mat, vara i trädgården samt att åka ut på shoppingrundor.
Du behöver ha körkort och egen bil för att på smidigast sätt ta dig till och från arbetet.
Du är positiv och ser hellre lösningar än problem.
Du är lyhörd och har förmågan att läsa av en person.
Du tar egna initiativ.
Du är professionell.
Du är strukturerad och ordningsam.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!
Håll utkik i din skräppost då svar från oss ibland hamnar där. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267)
125 30 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9750993