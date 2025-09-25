Bilbärgare / TMA-chaufförer sökes
2025-09-25
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
, Malmö
, Helsingborg
Vi öppnar en ny station i Löddeköpinge och söker nu ansvarstagande och kunniga chaufförer dit. C-körkort, YKB, flytande svenska och hög moral är krav. APV 1.1-2.1 samt erfarenhet av att köra TMA är starka meriter.
Du måste kunna arbeta efter rullande schema som täcker både vardag och helg plus schemalagd passning utöver din ordinarie arbetstid. Du måste bo på rimligt avstånd från stationen för att det ska fungera med passningen.
För anställning krävs av arbetsgivaren godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan snarast. Urval sker löpande.
Arbetstid: Vid heltid schemalagd arbetstid 40 timmar/vecka plus passning
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Lön: Lön enligt avtal
Skicka ansökan med CV och personligt brev där du berättar varför du vill jobba hos oss till: ansokan@sydjouren.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ansokan@sydjouren.se
