Bil rekondare / Bil vårdare
2025-09-03
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Cefyra bil är ett företag som är 21år gammalt med högste kreditvärdighet i många år tillbaka som har bilförsäljning, försäljning och byte av däck och fälgar, verkstad samt handtvätt och rekond. Söker nu nya medarbetare. Vi söker 2st bilvårdare till vårt bilvård lokal . Arbetsuppgifter: Städning, tvättning och polering av bilar.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
B körkort
Ett år eller mer Erfarenhet
Arbetsgivaren välkomnar både kvinnor och män att söka tjänsten. Vid intresse skicka ansökan med CV till c4bil@mail.com
, Öppet tider 10.00- 18.00
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Via E-Mail
E-post: c4bil@mail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bil rekondare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cefyra Bil i Kristianstad Körkort
