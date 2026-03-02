Biförare vikariat
Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten
2026-03-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Bilförare med transportuppdrag distribution tätort och landsbygd. Daglig fordonsvård enligt hygienrutin.Kvalifikationer
Förmåga att planera och organisera köruppdrag, följa trafiksäkerhetsplan och rutiner. Förmåga att arbeta med och möta andra medarbetare och medborgare på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
Körkort lägst behörighet B
ADR 1.3
Intyg bakgavellyft
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Hjälpmedels- och förrådsenheten Kontakt
Enhetschef
Tommie Vesterlund tommie.vesterlund@regionjh.se 063147832 Jobbnummer
9772787