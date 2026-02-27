Bibliotekspedagog
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten / Bibliotekariejobb / Ronneby Visa alla bibliotekariejobb i Ronneby
2026-02-27
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I arbetet som bibliotekspedagog kommer du att arbeta riktat mot förskola med att dramatisera sagostunder.
Du kommer också arbeta med boksamtal och andra aktiviteter för barn och ungdom. Det ingår att köra bokbussen till bland annat anpassad skola.
I arbetsuppgifterna ingår att bemanna informationsdisken på stadsbiblioteket och på filial. Vidare ingår de ordinarie arbetsuppgifter som förekommer på ett bibliotek.
Tjänsten är i dagsläget tillsvidare på 60 %. Det finns möjlighet att utöka med 20% som vikarie för föräldraledig kollega under det kommande året.Kvalifikationer
Du har en pedagogisk utbildning i drama för barn och unga med erfarenhet av att arbeta med drama tillsammans med barn och unga.
Du ska ha ett intresse för att arbeta med litteratur riktat mot barn och ungdom. Meriterande med erfarenhet från att arbeta med barn och unga med funktionsvariationer.
Du är ansvarsfull, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor, låntagare och besökare.
Du är flexibel och kan anpassa aktiviteter efter barn och ungas behov och förutsättningar.
Du har erfarenhet av att köra en mindre bokbuss och möta barn och unga utanför bibliotekslokalerna. Du ska ha B-körkort.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "563000". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Fritid och Kulturenheten Kontakt
Facklig företrädare DIK
Liselott Mathisson liselott.mathisson@ronneby.se 0457617471 Jobbnummer
9766636