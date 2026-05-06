Bibliotekarier till Bibliotek söder
2026-05-06
Umeå är känt för sitt kreativa klimat med ett rikt, inspirerande, kulturliv av nationell betydelse. När en svensk stad skulle utses till Europas kulturhuvudstad 2014 föll valet på Umeå. Här finns bland annat ett operahus, fyra uppskattade museer, tongivande festivaler, en skulpturpark i världsklass, konstgallerier, en europeisk filmfestival och musik-, dans- och teatergrupper för alla åldrar.
Vi söker nu två engagerade bibliotekarier till område söder, Holmsund och Hörnefors!
Holmsunds bibliotek är ett av närbiblioteken i Umeå kommun med biblioteksservice och kulturprogram för boende i Holmsund. Holmsunds bibliotek är ett kombinerat folk- och skolbibliotek och kontakterna med områdets skolor och förskolor är täta och intensiva. I samarbete med olika föreningar erbjuder vi under terminerna program för vuxna och barn i olika åldrar.
Hörnefors bibliotek är ett av närbiblioteken i Umeå kommun med biblioteksservice och programverksamhet för både barn och vuxna. Biblioteket är ett integrerat folk- och skolbibliotek och ligger i Hörnefors centralskolas lokaler.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sedvanliga bibliotekarieuppgifter, vilket bland annat innebär ansvar för mediehantering såsom inköp, gallring, registrering och exponering av bibliotekets medier. I rollen ingår regelbunden tjänstgöring i informations- och lånedisken, där du ger service och vägledning till bibliotekets besökare samt hanterar informationssökning och enklare digital handledning enligt ett fastställt schema.
En viktig del av tjänsten är att självständigt och i samarbete med kollegor planera, organisera och genomföra programverksamhet och utställningar riktade till olika målgrupper - barn, ungdomar och vuxna. Arbetet kan omfatta exempelvis läsfrämjande insatser, författarbesök, temaprogram, workshops och andra publika aktiviteter.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har ett inkluderande förhållningssätt och förmåga att skapa goda möten. Du trivs med att arbeta utåtriktat med fokus på hög servicegrad. Du tycker om att möta människor i alla åldrar och har inga problem med att prata inför stora och små grupper. Du är bra på att samarbeta med andra och kan även arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
Erfarenhet av biblioteksarbete
Obehindrade kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Giltigt utdrag ur belastningsregistret, läs mer här
Meriterande
Erfarenhet av att planera och genomföra programverksamhet för alla åldrar
Erfarenhet av att prata inför människor
Kunskaper i andra språk utöver svenska och engelska
Tunga lyft kan förekomma i arbetet.
Anställningsinformation
• En tjänst tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-08-24. Placering i Holmsund.
• En tjänst tillsvidareanställning, heltid, med start 2026-09-07. Placering i Hörnefors.
Genom ansökningsformuläret kommer du få möjlighet att ange vilken verksamhet du är intresserad av.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Umeå kommun, Kultur, Bibliotek Kontakt
Maria Lindgren, Vision vision.umea@umea.se 090-163343
9895716