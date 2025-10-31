Bibliotekarie med filialansvar
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums bibliotek söker nu en filialansvarig bibliotekarie till Floda bibliotek. Biblioteket ligger centralt i Floda, nära järnvägsstation och sjön Sävelången. Floda bibliotek är ett meröppet bibliotek och är ett av fem bibliotek i Lerums kommun. Biblioteket tillhör enheten Kultur och Bibliotek som tillsammans med Kulturskolan och Fritidsenheten bildar verksamhetsområde Kultur och Fritid. Inom enheten finns drygt tjugo medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med att driva biblioteksverksamheten i Floda framåt? Då är detta en tjänst för dig!
Du ansvarar för verksamheten på Floda bibliotek med särskilt fokus på vuxenverksamhet.
Som filialansvarig består ditt uppdrag bland annat av att planera, samordna och följa upp arbetet och verksamheten på Floda bibliotek. Du arbetar aktivt med inkludering och delaktighet. Du lyssnar in arbetsgruppen och biblioteksanvändarna, arbetar relationsskapande och möter förväntningar genom samverkan internt i den kommunala verksamheten och externt med civilsamhället.
Tillsammans med kollegor på Floda bibliotek och Lerums andra bibliotek driver du och utvecklar verksamheten för vuxna och arbetar läsfrämjande med medier, aktiviteter och digitala kanaler.
Informationstjänstgöring är en viktig del av jobbet. Du bemannar främst Floda bibliotek men tjänstgör även på Lerums bibliotek. Du arbetar enligt schema där kväll- och helgtjänstgöring ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen inom bibliotek- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning. Du ska ha erfarenhet av att arbeta på bibliotek och med läsfrämjande. I rollen som filialansvarig behöver du kunna leda verksamhetsmöten, skapa engagemang och delaktighet. Du är stabil och har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Du är självgående, tar ansvar, strukturerar själv ditt arbete och arbetar utifrån ett strategiskt förhållningssätt. Du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga. Då vi är till för våra användare är det viktigt att du är serviceinriktad och tillmötesgående. Vi ser även att du har ett flexibelt förhållningssätt och kan se verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv.
Det är meriterande om du har vana av att leda grupper.
Du har god digital vana och kan enkelt skapa innehåll och använda sociala medier i ditt dagliga arbete.
ÖVRIGT
Biblioteken i Lerum använder bibliotekssystemet Koha.
Intervjuer kommer att ske onsdag-fredag v. 49 och måndag-tisdag v. 50.
Tillträde efter överenskommelse.
