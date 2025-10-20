Bibliotekarie
Säffle Kommun / Bibliotekariejobb / Säffle Visa alla bibliotekariejobb i Säffle
2025-10-20
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säffle Kommun i Säffle
, Åmål
, Karlstad
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Kulturen är ett starkt varumärke i kommunen och biblioteket och biblioteksbussen är självklara och
centrala mötesplatser för många.
Biblioteksbussen ger service till privatpersoner, skolor och förskolor i kommunen, och är tillsammans med Säffle Bibliotek ett av 16 bibliotek som ingår i Bibliotek Värmland, med bland annat ett gemensamt bibliotekssystem och en gemensam webbplats. Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny medarbetare till vårt team som jobbar med barn och unga. Som bibliotekarie med inriktning barn och unga kommer du ha en central roll i vårt läsfrämjande arbete. Tillsammans med vår andra barnbibliotekarie planerar och genomför du sagostunder, tar emot klassbesök och andra grupper, samt arbetar aktivt och uppsökande för att inspirera barn och unga till läsning. Du driver läsfrämjande aktiviteter, till exempel bokcirklar, shared reading och skrivfrämjande initiativ - och får samtidigt utrymme att testa nya idéer och utveckla biblioteket som mötesplats för olika målgrupper. Du samarbetar med andra aktörer i kommunen för att utveckla läsfrämjande verksamhet. Du kommer även ingå i bibliotekets kommunikationsgrupp, där du bidrar till vår externa marknadsföring och synlighet i olika kanaler. Deltagande i olika grupper och nätverk i Bibliotek Värmland-samarbetet ingår i tjänsten.
Tjänsten omfattar även biblioteksuppgifter såsom bemanning av informationsdisk och arbete med mediebeståndet. Du kommer dessutom följa med vår biblioteksbuss vid besök på skolor, förskolor och andra hållplatser. Som medarbetare på Säffle bibliotek kommer du att få ett varierat arbete som innefattar tjänstgöring på biblioteksbuss, barn- och vuxenavdelningen, samt kväll- och helgtjänstgöring
Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- har god digital kompetens och gärna erfarenhet av sociala medier och andra digitala verktyg
- har mycket goda kunskaper i svenska- tal och skrift.
- är flexibel och har en stark ansvarskänsla för hela biblioteksverksamheten.
- är kreativ, initiativtagande och har god samarbetsförmåga
- har minst B-körkort
- tycker om och har ett stort engagemang för barn och unga.
- tycker om att bygga relationer, att arbeta både självständigt och i samarbete med andra och har ett gott bemötande.
Erfarenhet av arbete med barn- och unga är meriterande.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kulturförvaltningen, Biblioteket Kontakt
Maria Persson 0533-681614 Jobbnummer
9563757