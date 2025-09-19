Bibliotekarie
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.Publiceringsdatum2025-09-19Beskrivning
Vi söker dig som med stort engagemang vill arbeta med barn i åldern 7 till 12 år på Sylte och Kronan bibliotek som ligger i södra Trollhättan.
Du kommer att ingå i bibliotekens barnteam och vara delaktig i den dagliga verksamheten på Sylte och Kronan bibliotek.
Biblioteken ligger i mångkulturella och dynamiska områden och många av våra besökare har annat modersmål än svenska. Kronan bibliotek ligger i Kronan kulturhus som rymmer flera olika verksamheter och Sylte bibliotek är även meröppet. Biblioteken kommer från årsskiftet 2025/2026 att var en ny enhet. Båda biblioteken har samverkansavtal med skolorna i området.
Trollhättans bibliotek består av stadsbiblioteket, bokbussen, Sylte bibliotek och Kronans bibliotek. Bibliotekens verksamhet utgår från Biblioteksplanen, stadens verksamhetsmål och Barnrättskonventionen, med prioriterade gruppers bästa för ögonen.
Biblioteken i Trollhättan ingår i samarbetet Biblioteken i Fyrstad med gemensamt bibliotekssystem och webb. Dina arbetsuppgifter
Du har ansvar för bibliotekens läsfrämjande arbete, program och lovaktiviteter riktat mot barn i åldern 7 till 12 år. Du deltar aktivt i utvecklingsarbeten, tycker om att tänka nytt för att nå nya besökare och arbetar relationsskapande för att göra dem delaktiga i vår verksamhet.
Du kommer att ingå i bibliotekens barnteam och samarbeta med personal på andra enheter inom staden samt civila aktörer.
I tjänsten ingår även sedvanliga bibliotekarieuppgifter som t ex inköp och hantering av barnmedia, informationstjänstgöring och bokuppsättning. Kvalifikationer
Examen inom biblioteks-och informationsvetenskap.
Du har:
• god kännedom om barnlitteratur
• god IT-kompetens och är trygg i användandet av digitala resurser
• ett pedagogiskt förhållningssätt
• goda kunskaper i svenska, kan du fler språk ser vi det som en styrka.
Vi förutsätter att du tar initiativ och driver utvecklingen framåt inom ditt ansvarsområde.
Du är utåtriktad, strukturerad och har lätt för att samarbeta. Du har många idéer och gillar att tänka och testa nytt. Det är viktigt att du ser möjligheterna och fördelarna med att arbeta i områden där de flesta av våra besökare har ett annat modersmål än svenska. Att prata inför grupp är inget problem för dig.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Tillsvidare 100% med tillträde 2026-01-07 eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning, med arbetstiden förlagd till dag- och kvällstid, samt helger vid arrangemang.
Arbete på bibliotekens övriga enheter kan förekomma.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
