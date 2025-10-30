BI-utvecklare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2025-10-30
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Borlänge
, Västerås
eller i hela Sverige
BI-utvecklare
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren BI-utvecklare för uppdrag inom en komplex miljö med fokus på datalager- och plattformsutveckling. Rollen omfattar hela kedjan från källsystem och ETL-processer till modellering, analys och publicering. Du arbetar i nära samverkan med teamet för att skapa effektiva och skalbara BI-lösningar som stödjer verksamhetens behov.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta datalager och BI-lösningar
Arbeta med ETL-processer, datamodellering och dataintegration
Implementera och optimera lösningar i SQL Server-baserade miljöer
Säkerställa kvalitet, spårbarhet och prestanda i datalagerlösningar
Delta i krav- och designarbete samt bidra till teknisk arkitektur
Samarbeta med verksamhet och andra utvecklare för att skapa helhetslösningarKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av BI-utveckling i komplexa On-Prem-miljöer
Erfarenhet av hela datalagerkedjan - från källsystem till publicering
Djup kompetens inom backend/dataplattformsutveckling i SQL Server eller likvärdig plattform
Minst 2 års erfarenhet av BI-utveckling med hälso- och sjukvårdsdata hos offentlig kund
God kunskap om SQL, Kimball datalagerdesign, SSIS, SSAS, DAX och Power BI
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av datalagerutveckling
Erfarenhet av utveckling av tabulärmodeller
Erfarenhet av rapportutveckling
Erfarenhet av design och utveckling av komplexa BI-lösningar och datamodellering
Start: 2026-01-02
Längd: Till 2026-06-30 (möjlighet till förlängning till 2027-06-30)
Plats: Gävle (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
803 20 GÄVLE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9582469