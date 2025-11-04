BI-utvecklare - Data & Analytics
2025-11-04
BI-utvecklare - Data & Analytics (Offentligt uppdrag, Stockholm)
Om VIPAS AB
På VIPAS AB kopplar vi samman talang, teknik och innovation. Vi samarbetar med ledande organisationer inom både privat och offentlig sektor för att leverera skräddarsydda IT- och ingenjörslösningar. Våra konsulter arbetar med den senaste tekniken inom områden som AI, moln, inbyggda system, DevOps, data och analys.
Vi söker nu en BI-utvecklare till ett spännande analysuppdrag inom offentlig sektor i Stockholm, där du får möjlighet att bidra till en mer datadriven och hållbar transport- och infrastruktursektor.
Rollen
Vi söker en BI-utvecklare med starkt fokus på frontend (Power BI) för att stärka analysgruppen som arbetar med den on-prem-baserade delen av dataplattformen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Modellera data i det översta lagret (semantiska modeller) för att stödja självbetjäning inom verksamheten.
Delta i rapportutveckling och bidra med Power BI-erfarenhet och best practices.
Utbilda användare och presentera modeller och rapporter för verksamhetsintressenter.
Samarbeta tätt med verksamheten genom workshops och kravdialoger.
Du blir en del av ett tvärfunktionellt team med dataingenjörer och analytiker. Beroende på behov och sprintmål kan du även till viss del bidra till de lägre datalagren, men det huvudsakliga fokuset ligger på modellering och visualisering.
Arbetsupplägg
Kunden tillhandahåller all nödvändig utrustning och tillgång till analysmiljöer.
Arbetet är baserat i Stockholm med hybridupplägg (kombination av distansarbete och arbete på plats hos kunden).
Närvaro på plats planeras utifrån projektets behov.
Varför VIPAS AB?
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du blir del av ett nätverk av drivna specialister som brinner för teknik och innovation. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor enligt Teknikföretagen (Almega) kollektivavtal, långsiktiga möjligheter och spännande projekt inom flera framtidsbranscher.
Intresserad?
Brinner du för data, analys och samhällsnytta - och vill bidra till ett meningsfullt transformationsprojekt? Kontakta oss på: shrini@vipas.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.
Vipas AB (org.nr 559448-2472), https://www.vipas.se
Vipas AB Kontakt
Shrinivasan Sampath Kumar shrini@vipas.se +46 728479197 Jobbnummer
9587386