BI Specialist - PowerBI
2026-01-27
Välkommen till Pågen och vår fina gemenskap där alla hjälper alla. Som Sveriges ledande bageri levererar vi varje morgon rykande färskt bröd direkt från ugnen till våra konsumenter i Sverige och ut i världen. Ändå är vi små nog att fatta de där snabba besluten som krävs för att hitta nya vägar och skapa resultat. På Pågen får du möjlighet att vara med och påverka, utmana och göra skillnad - på riktigt!
För att möta framtida behov och möjliggöra fortsatt utveckling utökar vi nu vår IT-avdelning. Rekryteringen är en del av en större förstärkning av IT-avdelningen, där vi bygger ett ännu starkare team tillsammans. Hos oss får du ta plats i en stabil och framgångsrik organisation med långsiktiga ambitioner inom digitalisering.
Vill du bygga grunden för datadrivna beslut?
Vi söker nu en BI-utvecklare / BI-specialist med stark kompetens inom Power BI, som vill arbeta nära verksamheten och omvandla data till tydliga, användbara och affärsnära rapporter och dashboards.
Rollen är en viktig del i vår satsning på datadrivet arbetssätt och innebär ett nära samarbete med verksamheten, produktägare samt vårt Data & BI-team.
Om rollen
Som BI-utvecklare är ditt huvudfokus att förstå verksamhetens behov och omsätta dem till insiktsfulla rapporter och visualiseringar i Power BI. Du fungerar som ett stöd till ledare och medarbetare genom att tillgängliggöra rätt information i rätt tid.
Du arbetar främst i rapport- och presentationslagret samt dataplattform och backend.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Vidareutveckla och förvalta rapporter och dashboards i Power BI
• Arbeta nära verksamheten för att förstå behov och krav
• Säkerställa att rapporter är användarvänliga, korrekta och relevanta
• Bidra till gemensamma KPI:er, mått och begreppsdefinitioner
• Utbilda och stötta användare i Power BI
• Delta i förbättringsarbete kring rapportstruktur och visualisering
• Hantera data- och backend datamodeller och källor
Vi söker dig som har
• Flerårig erfarenhet av Power BI
• God kunskap i DAX och datamodellering för rapportering
• Erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära med rapportbehov
• Förmåga att visualisera data på ett pedagogiskt sätt
Meriterande:
• Erfarenhet av rapportering inom produktion, logistik, försäljning eller ekonomi
• Erfarenhet från livsmedelsindustri
• Grundläggande förståelse för datalager och dataplattformar
Dina personliga egenskaper
• Kommunikativ och serviceinriktad
• Analytisk med god känsla för struktur och kvalitet
• Nyfiken och lösningsorienterad
• Trivs i rollen som brygga mellan data och verksamhet
• Pedagogisk och trygg i dialog med användare
Vi erbjuder
• En verksamhetsnära BI-roll med stor påverkan
• Möjlighet att utveckla rapportering som verkligen används
• Möjlighet att utvecklas vidare inom BI och analytics
• Nära samarbete med både verksamhet och IT
• En unik resa inom svensk livsmedelsproduktion då vi bygger ett nytt modernt bageri i Landskrona med första bröden redo i slutet av 2029. Det blir inte bara ett bageri - det blir en långsiktig satsning mot framtiden där du får vara med på resan.
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd och två egna kvarnar som försörjer bagerierna med svenskt mjöl. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på www.pagen.se Ersättning
