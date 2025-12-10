Betongarbetare Stomme

EMJ Installation & Bemanning AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2025-12-10


Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB i Stockholm, Norrtälje, Uppsala, Norrköping, Gävle eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-12-10

Om företaget
EMJ Installation & Bemanning AB är ett Stockholmsbaserat bemannings- och installationsföretag som levererar kompetenta yrkesarbetare till både större entreprenader och special projekt. Genom hög professionalism, flexibilitet och ett starkt kund fokus har EMJ etablerat sig som en pålitlig partner i bygg- och installations branschen. Företaget arbetar aktivt för trygg arbetsmiljö, ordning & reda och långsiktiga samarbeten.

Om tjänsten
Som betongarbetare hos EMJ kommer du att delta i olika entreprenad- och nyproduktions projekt i regionen. Du arbetar både självständigt och i team, med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivt genomförande. Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs i en aktiv miljö.
Arbetsuppgifter inkluderar:

Formsättning enligt ritningar och tekniska krav

Armering av olika typer av konstruktioner

Betonggjutning, vibrering och efterarbete

Arbete med stomme och valv i nyproduktion

Säkerställa att allt arbete följer gällande säkerhetsföreskrifter

Samarbete med arbetsledning och kollegor för att nå projektens mål

Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som betongarbetare

Erfarenhet av formsättning och armering

God svenska i tal och skrift

Meriterande:

Yrkesbevis som betongarbetare

Erfarenhet från större entreprenader och nyproduktion

Vi söker dig som:

Arbetar strukturerat och tar ansvar

Är noggrann, flexibel och har hög arbetsmoral

Trivs i ett fysiskt krävande arbete och prioriterar säkerhet

Är en lagspelare som bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö

Vi erbjuder:

Trygg anställning med goda villkor

Ett stöttande och socialt arbetslag

Marknadsmässig lön

Möjlighet att utvecklas och arbeta i varierande projekt

Skicka ditt CV till: info@emjbemanning.se mw@emjbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMJ Installation & Bemanning AB (org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/

Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning

Kontakt
Mikael Wallin
mw@emjbemanning.se

Jobbnummer
9638164

Prenumerera på jobb från EMJ Installation & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos EMJ Installation & Bemanning AB: