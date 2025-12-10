Betongarbetare Stomme
EMJ Installation & Bemanning AB är ett Stockholmsbaserat bemannings- och installationsföretag som levererar kompetenta yrkesarbetare till både större entreprenader och special projekt. Genom hög professionalism, flexibilitet och ett starkt kund fokus har EMJ etablerat sig som en pålitlig partner i bygg- och installations branschen. Företaget arbetar aktivt för trygg arbetsmiljö, ordning & reda och långsiktiga samarbeten.Om tjänsten
Som betongarbetare hos EMJ kommer du att delta i olika entreprenad- och nyproduktions projekt i regionen. Du arbetar både självständigt och i team, med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivt genomförande. Arbetet är fysiskt krävande och passar dig som trivs i en aktiv miljö.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Formsättning enligt ritningar och tekniska krav
Armering av olika typer av konstruktioner
Betonggjutning, vibrering och efterarbete
Arbete med stomme och valv i nyproduktion
Säkerställa att allt arbete följer gällande säkerhetsföreskrifter
Samarbete med arbetsledning och kollegor för att nå projektens mål
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsenKvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som betongarbetare
Erfarenhet av formsättning och armering
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Yrkesbevis som betongarbetare
Erfarenhet från större entreprenader och nyproduktion
Vi söker dig som:
Arbetar strukturerat och tar ansvar
Är noggrann, flexibel och har hög arbetsmoral
Trivs i ett fysiskt krävande arbete och prioriterar säkerhet
Är en lagspelare som bidrar till en trygg och positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Trygg anställning med goda villkor
Ett stöttande och socialt arbetslag
Marknadsmässig lön
Möjlighet att utvecklas och arbeta i varierande projekt
