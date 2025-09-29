Betongarbetare
2025-09-29
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige
Om jobbet
Betongarbetare sökes!
Vi letar efter dig som är intresserad att lära dig ett yrke från grunden vi kräver inga förkunskaper. Om du trivs med oss och vi trivs med dig så kommer du att erbjudas en tillsvidareanställning efter en provanställning.
Som betongarbetare kommer du att utföra olika typer av betongarbeten, formning, armering, gjutning och efterbehandling. Du kommer att få arbeta tillsammans med andra erfarna och drivna betongare där fokus ligger på att utföra ett bra jobb samtidigt som man trivs och mår bra.
För att trivas och lyckas i rollen som betongarbetare hos oss behöver du:
Ha god samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Visa initativförmåga och kunna lösa problem.
Du skall vara intresserad av hantverksarbete.
Det är meriterande om du har:
Har arbetat i byggbranschen
Yrkesbevis eller annan relevant utbildning inom betongarbete
Vi erbjuder dig:
En provanställning på 6 månader med möjlighet att få en tillsvidare anställning.
Ett varierande och stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in med din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: peter.dahlin@svenskacement.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Cement AB
(org.nr 559108-7571)
Brännebrona Järnbrohultsväge (visa karta
)
533 97 GÖTENE Arbetsplats
Cement AB, Svenska Jobbnummer
9532005