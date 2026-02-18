Betald, men proffsig, kompis till Petter.
2026-02-18
Vi på Autismgruppen söker en ny kollega- gärna en kille! Som assistent till Petter kommer du ha barnsligt roligt på jobbet i en stressfri miljö. Petter är född -89 men är en kul kille som gillar bus och lek. Jobbet är heltid, en fast tjänst.
Du behöver ingen erfarenhet. Vi lär upp dig.Petter pratar, är en glad kille. Vi lär dig hur man bäst kommunicerar. Men du som är ung och gillar tv-spel, bollsporter, bygga med lego och få skratta på jobbet - sök den här tjänsten!
Du får gå bredvid en arbetskamrat så länge du behöver.Du får gärna vara ung, t.ex, nyss gått ut skolan, är helt okej för oss. Du måste vara ödmjuk, utåtriktad, glad och snäll. Men samtidigt förstå att detta är ett jobb. Skulle du kunna laga lite mat ibland är det ett plus - men inget som du måste kunna! Petter är en glad kille som kan prata. Han uppskattar om du är glad och har lätt för att ta kontakt. Han vill att du hjälper honom i tv-spel ibland, sälja spel på Tradera, bygga olika saker med lego, spelar bollsporter och stödjer honom under dagens gång, fikar tillsammans äter tillsammans med honom. Han är aldrig utåtagerande.
Han är snäll, glad och uppskattar sina hjälpare mycket! Han kommer ofta att berätta hur glad han är att just du jobbar här. Ibland får man dansa loss till musik, hjälpa till med tv- spel eller svara på hans funderingar. Petter behöver schema under dagen det har du som hjälpare som har ansvar att sköta åt honom. Det är inga komplicerade saker, men rutinerna är viktiga för honom.
Dina arbetskamrater lär upp dig. Petter spelar olika tv-spel på flera olika konsoller därför är det viktigt att du har lite baskunskaper och kan hjälpa och vägleda honom. Men du behöver inte vara någon "Gamer". Det kan handla om att lösa en uppgift i något spel, leta upp spelfusk eller hjälpa honom i lite mera komplicerade spel. Du måste själv kunna det här med tv-spel. Du finns med som stöd under dagens gång. I den här tjänsten ingår ingen hjälp med hygien. Petter är aldrig utåtagerande, och slåss inte. Vi som jobbar här höjer aldrig rösten och är aldrig fostrande.
Vi arbetar alltid utan motstånd. Vi arbetar följsamt och vänligt med ett pedagogiskt arbetssätt som dina arbetskamrater lär dig.
Du jobbar på ett tre veckors schema. Du börjar aldrig före kl 10 på dagarna. Vissa dagar börjar du efter lunch. En del dagar slutar du kl 16 andra dagar 19.30 och en del dagar 22.00. Du jobbar dagtid var 3:e helg med ledighet fredag före helgen och ledigt måndag och tisd efter helgen.
Eftersom autism är ett språk- och kommunikationshandikapp MÅSTE du tala flytande svenska utan brytning och du måste även kunna skriva svenska. Om du bryter när du pratar förstår Petter inte dig!
Petter är väldigt medveten om sitt handikapp. Man får lära sig hur Petter tänker, trycker och känner kring olika saker.
Det går inga allmänna färdmedel hit till Äspered därför måste du ha körkort och egen bil för att ta dig till arbetsplatsen. Sök inte jobbet om du inte har bil och körkort!
Man arbetar bara i Äspered man åker inte på några utflykter med Petter.
Tycker du att det låter intressant, tveka inte! Mejla din ansökan till autismkonsulten@aspereds.se
Skicka INTE din ansökan som DM.
Mailet ska innehålla ett CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, om du nyss gått ut skolan? Om du har arbetslivserfarenhet och vad du har för intressen. Och hur du lever idag. Om du lever ensam eller om du har familj. Du behöver vara anpassningsbar och kunna ändra ditt schema om någon är sjuk.
Tacksam om du lägger ned lite möda på att berätta om dig själv i mejlet. Det räcker inte att skriva " jag är intresserad av jobbet". En sådan ansökan går i soporna!!!
Lägger du ned lite jobb på din ansökan är möjlighet stor att just du blir kallad för intervju! Ansökan behöver inte på något vis vara märkvärdig. Men behöver innehålla berättelse vem du är!
Lön enligt avtal. Du kommer att få mycket stöd av arbetskamrater och chef. Det här är helt enkelt ett kanonjobb där man har kul på jobbet. Dina arbetskamrater kommer att ta hand om dig tills du är varm i kläderna! Totalt är det 7 personer anställda i Autismgruppen.
För oss är det oerhört viktigt att alla är schyssta mot varandra. Vi har ingen mobbing på vår arbetsplats.
Varmt välkommen med din ansökan. Men vi har en kort ansökningstid!!!
Tjänsten tillsätts snarast. Vi intervjuar löpande.
Lönetyp: Fast och rörlig lön
LILLA ÄSPERED EKHAGA 1
51692 ÄSPERED
Autismgruppen i Äspered AB
Elisabeth Råberg
autismkonsulten@aspereds.se
Nås på tfn 0703056099 vardagar efter kl 12.
Lönetyp: Fast och rörlig lön
Arbetsplatsen ligger i kommunen Äspered i Västra Götalands län.
Autismgruppen i Äspered AB Så ansöker du
