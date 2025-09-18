Bespisningsbiträde
Södertälje Friskola AB / Restaurangbiträdesjobb / Södertälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Södertälje
2025-09-18
Visa alla jobb hos Södertälje Friskola AB i Södertälje
Södertälje friskola är en friskola i centrala Södertälje med cirka 480 elever, skolan ligger ca 5 min promenad från buss och tåg.
Vi söker en positiv person som tycker att arbeta med barn och ungdomar.
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök, samt finnas i vår matsal.
Vi söker en person med erfarenhet, flexibilitet, engagemang och servicetänk. Arbetet innebär diska, förbereda mellanmål, tillredning av sallad och råkost, iordningsställande av matsalen med påfyllning inför servering samt städning.
Som person är du självständig, aktiv, noggrann, ansvarsfull, lätt att samarbeta med, men framförallt tycker du om att jobba i skola med högt tempo. Du är en person som alltid vill ge det lilla extra och som brinner för att eleverna på vår skola ska uppskatta sitt besök i matsalen.
Du arbetar i skolköket med diverse uppgifter så som förberedning av skollunch och mellanmål , servering och disk.
Arbetstider mån-fre 10-14(50%). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: anna.lofgren@sodertaljefriskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Friskola AB
(org.nr 556557-0149), http://www.sodertaljefriskola.se
Nyköpingsvägen 54 (visa karta
)
151 21 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9515388