Besöksbokare Heltid Ronneby
Bokningsservice i Sverige AB / Kundservicejobb / Ronneby Visa alla kundservicejobb i Ronneby
2025-09-06
Bokningsservice i Sverige AB är Sveriges ledande aktör för besöksbokning inom finansbranschen. Vi bokar uteslutande möten åt finansiella rådgivare.
Vår kundkrets består av banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.
Den vi söker ska ha följande bakgrund samt egenskaper:
• Du måste ha erfarenhet av besöksbokning.
• Du måste även ha erfarenhet av besöksbokning inom Finans och Försäkring.
• Du ska vara självgående och driven.
• Du bör vara allmänbildad och gilla att ta kontakt med folk.
Trivs du med att ha ett mål att sträva mot, blir sporrad av utmaningar och har en naturlig
tävlingsinstinkt är du den vi söker.
Vi söker nu en besöksbokare. Arbetsuppgiften består i att boka möten.
Du kommer att ta kontakt med potentiella kunder via telefon och bjuda in dem till möten gällande finansiell rådgivning, sparande, pension, försäkringar och lånefrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: rekrytering@bokningsservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bokningsservice i Sverige AB
(org.nr 556659-1946), http://www.bokningsservice.se
Fridhemsvägen 8 (visa karta
)
372 25 RONNEBY Kontakt
Maya Lahdo 010-550 71 98 Jobbnummer
9495890