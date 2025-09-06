Besöksbokare Heltid Norrköping
Bokningsservice i Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-09-06
Bokningsservice i Sverige AB är Sveriges ledande aktör för besöksbokning inom finansbranschen. Vi bokar uteslutande möten åt finansiella rådgivare.
Vår kundkrets består av banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Exempel på uppdragsgivare som vi arbetar aktivt med idag är Länsförsäkringar och Söderberg & Partner.
Den vi söker ska ha följande bakgrund samt egenskaper:
• Du måste ha erfarenhet av besöksbokning.
• Du måste även ha erfarenhet av besöksbokning inom Finans och Försäkring.
• Du ska vara självgående och driven.
• Du bör vara allmänbildad och gilla att ta kontakt med folk.
Trivs du med att ha ett mål att sträva mot, blir sporrad av utmaningar och har en naturlig
tävlingsinstinkt är du den vi söker.
Vi söker nu en besöksbokare för arbete hos vår uppdragsgivare i Norrköping. Arbetsuppgiften består i att boka möten åt uppdragsgivarens rådgivare.
Du kommer att ta kontakt med potentiella kunder via telefon och bjuda in dem till möten gällande finansiell rådgivning, sparande, pension, försäkringar och lånefrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: rekrytering@bokningsservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bokningsservice i Sverige AB
(org.nr 556659-1946), http://www.bokningsservice.se
Vasagatan 16 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Maya Lahdo 010-550 71 98 Jobbnummer
9495887