Beredskapssjuksköterska
Alvita Care AB / Sjuksköterskejobb / Västerås
2026-02-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alvita Care AB i Västerås
Period: omgående
Om jobbet
Vi söker legitimerade sjuksköterskor för beredskapsuppdrag.
I rollen arbetar du i första hand hemifrån och ansvarar för medicinsk rådgivning, bedömningar och stöd till patienter och vårdpersonal via telefon och digitala system.
Om situationen kräver kan arbetet även innebära att du åker ut till patienter för bedömning och omvårdnadsinsatser på plats. Detta sker enligt fastställda rutiner och inom ett avgränsat geografiskt område.
Du har en viktig roll i att säkerställa patientsäkerhet och fatta självständiga beslut under beredskapstid.Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Medicinsk rådgivning via telefon och digitala plattformar
Bedömning av patienter
Vid behov genomföra hembesök hos patienter
Stöd till omsorgspersonal i medicinska frågor
Dokumentation enligt gällande lagar och riktlinjer
Samverkan med läkare och övrig vårdpersonalKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst 2 års klinisk erfarenhet
B-körkort
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av beredskapsarbete
Erfarenhet av telefonrådgivning
Specialistutbildning, exempelvis distriktssköterska
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvårdenDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Självständig och trygg i din yrkesroll
Beslutsför och stresstålig
Flexibel och lösningsorienterad
Kommunikativ och professionell i mötet med patienter
För arbete hemifrån krävs tillgång till en lugn arbetsmiljö och stabil internetuppkoppling.
Vi erbjuder
Flexibelt beredskapsarbete med möjlighet till distans
Tydliga rutiner för utryckning och hembesök
Konkurrenskraftig beredskapsersättning
Introduktion och stöd från erfarna kollegor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: bemanning@fmcare.se Arbetsgivare Alvita Care AB
(org.nr 559086-5977)
Ånghammargatan 12
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FM Care Kontakt
Fassil Mammo bemanning@fmcare.se 0765299521 Jobbnummer
