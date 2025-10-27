Beredskapssamordnare, sektor utbildning
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Som beredskapssamordnare kommer du att arbeta på det centrala utbildningskontoret inom sektor utbildning, tillsammans med stabschef, kvalitetskoordinatorer, digitaliseringsstrateg och sektorsadministratörer som arbetar för att skapa goda förutsättningar för våra verksamheter att lyckas. Stabsenheten arbetar långsiktigt och tar tillsammans ansvar för vår sektor. Du kommer arbeta brett med trygghets- och säkerhetsfrågor, som t.ex. kontinuitetsarbete, krisberedskap och krisorganisation. Även om beredskapssamordnaren huvudsakligen arbetar med kommunens krisberedskap, innebär kommunens och enhetens storlek att du kan komma att bli involverad i enhetens övriga uppgifter.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som beredskapssamordnare kommer du i första hand att arbeta med frågor och uppgifter kopplade till kommunernas krisberedskap och civila beredskap utifrån Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) utifrån sektor utbildnings verksamhetsområden. Detta inkluderar förskolor, grundskolor (inklusive anpassad), gymnasium (inklusive vux och anpassad), kultur och fritid. Till stöd i detta arbete jobbar du utifrån Överenskommelsen om kommuners krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.
Bland de viktigare arbetsområdena kan nämnas
• Stödja Svalövs skolverksamheter, samt kultur och fritid, i beredskapsfrågor.
• Kontinuitetsarbete, driva och planera
• Krisledning på central sektorsnivå samt lokal krisledning på skolenheter.
• Krigsorganisation: analysera och se över
• Nödvattenplan och kriskommunikationsplan
• Ta initiativ och delta i projekt och arbetsgrupper kopplat till kommunernas beredskapsfrågor såväl inom som utanför kommunerna.
Processledning och metodstöd tillhandahålls av kommunens centrala beredskapssamordnare.
Registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap krävs. Krigsplacering inom Svalövs kommun kan komma att bli aktuellt.
Du har en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av kommunens krisledningsorganisation och deltar i denna vid händelse av en samhällsstörning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, gärna med inriktning inom säkerhet och beredskap, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom säkerhet eller beredskap, inom kommunal eller annan offentlig verksamhet, är meriterande.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ett tydligt och strukturerat sätt. God datorvana är en förutsättning. Du bör ha god pedagogisk förmåga. Tjänsten förutsätter en god analytisk förmåga och hög integritet. Djup förståelse för vikten av sekretess gällande handlingar och uppgifter är självklart en grundförutsättning.
Vi fäster mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
