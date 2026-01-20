Beredskapssamordnare
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är en gemensam förvaltning i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm och leds av en gemensam nämnd med Falköping som värdkommun.
Förvaltningens är navet i säkerhet, kontinuitet och beredskap för våra medlemskommuner.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Säkerhets- och beredskapsenheten finns flera medarbetare som arbetar med kommunövergripande arbete inom civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar), informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete för medlemskommunerna.
Vi erbjuder dig att bli en medarbetare i ett driftigt team inom säkerhetsområdet med en mycket god och positiv samarbetsförmåga att lösa och se varandras utmaningar.
Som beredskapssamordnare kommer du driva och utveckla beredskapsfrågorna i kommunerna. Du kommer arbeta tillsammans med verksamheterna i kommunerna inom civil beredskap med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), åtgärder och kontinuitetshantering. Övergripande kommer arbetet också innebära upprättande, implementering och uppdatering av styrdokument samt samverkan med offentliga och privata aktörer.
Arbete innebär också utbildning och övning med verksamheterna men också tillsammans med andra aktörer. Du kommer arbeta strategiskt och operativt som kan innebära snabba handlingar som tillsammans stärker kommunernas och samhällets motståndskraft.
Vad söker vi hos dig?
I rollen som beredskapssamordnare behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, en god administrativ förmåga och att du kan omsätta strategier i operativ verklighet.
Du är lyhörd för verksamhetens behov, är en kreativ problemlösare och anpassar arbetet utifrån verksamheternas förutsättningar. Du har också god förmåga att självständigt planera, driva och fullfölja processer och uppdrag. Du förväntas att kunna planera, informera och leda olika utbildningar, övningar och workshops inom civil beredskap.
- Vi söker dig som har en akademisk examen eller annan utbildning inom säkerhetsområdet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten.
- Goda kunskaper om krisberedskap och civilt försvar
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- För tjänsten krävs körkortsbehörighet B.
Meriterande om du har:
- Erfarenhet av kontinuitet- och RSA arbete
- Arbetat i offentlig förvaltning
- Erfarenhet av att leda processer, övningar eller utbildningar
Upplysningar
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning kommer att göras innan anställning.
Information om arbetsgivaren
Samhällsskydd mellersta Skaraborg arbetar i skeendet före, under och efter en oönskad händelse inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vi är en del av processerna i det breda samhällsskyddsuppdraget och för att stärka vår gemensamma förmåga att hantera samhällsstörningar.
Vi eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för medborgarna. Vi erbjuder ett meningsfullt och viktigt arbete, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor. Publiceringsdatum2026-01-20Övrig information
