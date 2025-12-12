Beredningsjurist konkurstillsyn
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
På konkurstillsynen övervakar vi att konkursförvaltningen sker på ett korrekt sätt och enligt gällande lag. Dina arbetsuppgifter består av att granska sluthandlingar i mindre konkurser och andra handlingar enligt konkurslagen. Du kommer även att få bereda inkommande handlingar samt hantera administrativa uppgifter. Du omsätter din juridiska kompetens inom främst beredningsarbete utifrån tillämpade riktlinjer och praxis. Du har daglig kontakt med våra kunder och andra externa parter. Du kan också komma att bereda rättsliga frågor tillsammans med våra erfarna jurister. Vi är en liten process vilket innebär att du förväntas delta i enhetens utvecklingsarbete. Under det kommande året förbereder vi oss för ett nytt konkursförfarande som träder i kraft den 1 juli 2026. Det innebär att vårt uppdrag breddas och vi tar över flera uppgifter från landets domstolar.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till arbetet mot brott. I dina arbetsuppgifter ingår att identifiera och förhindra försök till brottslighet samt underrätta andra myndigheter om misstänkta brott. Som beredningsjurist kan du till exempel samarbeta med aktörer på konkursområdet i brottsförebyggande frågor. Du kan också upptäcka och anmäla misstänkt penningtvätt. Det kan resultera i att du bidrar till att Kronofogden inte används som brottsverktyg.
Placeringsort är Göteborg eller Örebro.
Om dig
Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du bidrar till verksamhetens utveckling och hjälper dina kollegor att lyckas. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd.
Du arbetar resultatinriktat, visar handlingskraft och arbetar fokuserat mot det som ska uppnås. Du är stabil och förtroendeingivande i mötet med människor i utsatta situationer. Du har lätt för att kommunicera och pedagogiskt i mötet med kunder. Du har en analytisk förmåga som innebär att du ser samband och hittar den mest effektiva lösningen. Du anpassar dig efter förutsättningarna och de förändringar som sker.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
- examen från juristprogrammet med minst 270 hp (180 p enligt gamla systemet).
Det är önskvärt att du har fullgjort notarietjänstgöring.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som jurist. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbets-uppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09!
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
