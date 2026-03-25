Beräkningsingenjör, Strukturanalys Ubåt
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Lund
2026-03-25
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
På sektionen Strukturanalys ansvarar vi för utveckling och analys av alla de olika belastningar som ubåtens konstruktioner och system utsetts för. Vi söker nu en driven beräkningsingenjör!
Som beräkningsingenjör inom Strukturanalys kommer du att ingå i team som arbetar med beräkningar och analyser. Gruppens ansvarsområden innefattas av de flesta discipliner inom strukturanalys såsom dynamisk- och statisk hållfasthet, utmattning och brottmekanik.
Uppgifterna innebär att du kommer att arbeta med allt från kravspecificering till verifiering av färdig produkt, där en stor del är att arbeta tillsammans med konstruktörer och systemingenjörer utmed produktutvecklingen. Tjänsten innebär såväl interna som externa kontakter.
Du kommer att arbeta självständigt men är del av ett stort team med mycket erfarenhet, där vi jobbar nära varandra för att nyttja den gemensamma kunskapen på bästa sätt.
Beräkningsarbetet innefattar statiska och dynamiska hållfasthetsberäkningar. Inom sektionen bedrivs också olika forsknings- och teknikutvecklingsprojekt.
För dig med ett tekniskt intresse är det här platsen att vara - du kommer att arbeta med tekniska specialister och några av de bästa inom deras kompetensområde. Att arbeta här betyder att du är på en ständig utvecklings- och inlärningsresa! Publiceringsdatum2026-03-25Profil
Vi söker dig som är civilingenjör eller teknisk doktor med inriktning mot strukturanalys.
För att vara framgångsrik i tjänsten krävs god förståelse av hållfasthet, erfarenhet av implicita och explicita hållfasthetsberäkningar med hjälp av FEM.
Erfarenhet av programvaror Abaqus, LS-Dyna, HyperWorks och Mathcad liksom vana av programmering med t.ex. Python är en merit.
Du har en god pedagogisk förmåga och även kapacitet att prioritera bland och hantera flera projekt parallellt. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta tvärdisciplinärt och att delta i produktutvecklingsprogram och produktutvecklingsprocesser.
Som person ser vi att du har en god relationell kompetens samt är självgående och drivande i ditt arbete. Du är noggrann och har ett analytiskt förhållningssätt. Du tar eget initiativ och ansvar samt kan arbeta både självständigt och i grupp. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Stationeringsort är Lund. Tjänsteresor förekommer, körkort är inget krav men meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_41111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
