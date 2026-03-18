Bemanningsplanerare till vårdcentralen Centrum
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Välkommen till primärvården! Vår idé är enkel: när du behöver oss finns vi här. Tillsammans skapar vi en primärvård som gör skillnad för generationer. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177, primärvårdsrehab, familjehälsan och En väg in för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi är en verksamhet i ständig utveckling, med målet att vara nära kronobergaren - genom hela livet. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter - att kronobergarna får rätt vård och behandling, i rätt tid av bästa möjliga kompetens.
Nu söker vi en bemanningsplanerare som vill vara en central del av vår fortsatta utvecklingsresa.Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare med chefsstöd får du en betydelsefull roll i vår verksamhet. Du arbetar nära avdelningschefen och är navet i det administrativa flödet. Här kombineras planering, samordning, administration och utveckling i en vardag där ingen dag är den andra lik.
Du bidrar till struktur, kontinuitet och en god arbetsmiljö. Det gör du genom att skapa stabila bemanningsförutsättningar som säkerställer ett tryggt och effektivt patientflöde.
Det här är en tjänst för dig som gillar att ha många bollar i luften, som trivs i en händelserik miljö och som vill vara en del av en arbetsplats där utveckling och förbättring är en självklar del av vardagen.Dina arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare ansvarar du bland annat för att:
* Ge chefsstöd i vardagen, inklusive att ersätta avdelningschefen vid frånvaro.
* Planera och samordna scheman för olika yrkeskategorier inom vårdcentralen.
* Hantera frånvaro, korttidsbemanning och framtida planeringsförutsättningar.
* Administrera behörigheter samt arbeta i de system som stödjer bemanningen.
Du är en viktig möjliggörare för att våra patienter ska få rätt vård i rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av bemanningsplanering eller administrativt arbete och som trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du är självgående, strukturerad och lösningsfokuserad samtidigt som du har förmågan att behålla lugnet även när tempot är högt.
Du har:
* Kunskap och erfarenhet av att arbeta i Cambio Cosmic.
* Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
* God IT-vana och erfarenhet av Office-paketet.
* Förmåga att prioritera, arbeta självständigt och samarbeta väl i team.
* Intresse för statistik, administration och förbättringsarbete.
Meriterande:
* Erfarenhet av schemaläggning eller personaladministration.
* Erfarenhet av vårdadministration.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att bidra till ett strukturerat, stabilt och positivt arbetsklimat.
Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av en engagerad, välkomnande och utvecklingsorienterad vårdcentral där du får:
Ett varierat och meningsfullt arbete.
Möjlighet att påverka och forma framtidens arbetssätt.
En arbetsmiljö med högt i tak, där teamkänsla och förbättringsarbete står i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar löpande vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
ÖVRIGT
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 177/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
HR-konsult
Lisa Bark lisa.bark@kronoberg.se Jobbnummer
9805505