Bemanningskoordinator Till Nima 85h - Vikariat
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2026-06-22
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Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Bemanningskoordinator sökes till NIMA 85H. Vi söker dig som brinner för nya utmaningar och som vill vara med och utveckla vår avdelning! Kom till oss på NIMA och bli en del av vårt härliga gäng!
Vår verksamhet
På NIMA, neurokirurgins intermediärvårdsavdelning, vårdas neurokirurgiska och neurologiska patienter som är i behov av intermediär eller postoperativ vård. Vårt akuta intag består mestadels av intermediärvårdspatienter som är för sjuka för en vanlig vårdavdelning men inte behöver fullskalig intensivvård. Våra postoperativa patienter är vanligtvis del av en planerad verksamhet och kommer till oss under en kortare period postoperativt. Patienterna fördelas på tre salar, där en sal är öppen måndag-fredag dygnet runt, samt två salar som är bemannade dygnet runt alla dagar i veckan.
Vår spetskompetens är avancerad övervakning av kroppens vitala parametrar för att skapa en så bra förutsättning som möjligt för hjärnan, samt för att minska risken för komplikationer. Hos oss arbetar ca 70 personer där vår personalgrupp består av både erfarna sjuksköterskor och undersköterskor såväl som nyexaminerade.
Ditt uppdrag
Som bemanningskoordinator har du en central roll i verksamheten och har ett nära samarbete med chefer och vårdpersonal på avdelningen. Dinar arbetsuppgifter består i huvudsak av:
• Registrering och administration i personaladministrativa system
• Daglig planering av bemanning utifrån verksamhetens behov
• Schemaplanering och schemaläggning
Ha ett nära samarbete med övriga bemanningskoordinatorer inom verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har god data- och organisationsförmåga.
Du är som person serviceinriktad, lyhörd och har lätt för att kommunicera. Du ska kunna arbeta självständigt vara flexibel och trivas att arbeta i ett högt tempo.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och utbildning inom personaladministrativa system så som Heroma och Medinet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat på cirka ett år med omfattning 100%. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Tillträde sker snarast efter överenskommelse. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Jennie Ekblom, 018-611 36 93 jennie.ekblom@akademiska.se
Bitr. avdelningschef Camilla Adner, 018-611 49 74 camilla.adner@akademiska.se
Bitr. avdelningschef Michaela Klitzke, 018-617 21 29 michaela.klitzke@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske fortlöpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS805/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9972177