Bemanningskoordinator, Retail Knowledge
Retail Knowledge Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-20
eller i hela Sverige
Är du vår nästa bemanningskoordinator på Retail Knowledge?
Vill du ha ett utvecklande och utmanande extrajobb vid sidan av dina studier eller annan sysselsättning? Trivs du med ansvar, högt tempo och att vara bryggan mellan kunder och konsulter? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Retail Knowledge söker nu en Bemanningskoordinator som vill arbeta från vårt kontor på Birger Jarlsgatan varannan helg. Här får du en central roll i vår verksamhet där du är den som ser till att våra kunders behov alltid möts - snabbt, proaktivt och professionellt.
Om rollenSom bemanningskoordinator är du ansiktet utåt för Retail Knowledge under dina pass. Du ansvarar för att:
Hantera inkommande kundförfrågningar och bemanningsbehov
Boka ut konsulter och säkerställa rätt matchning mellan kund och personal
Kommunicera tydligt och lösningsorienterat med både kunder och konsulter
Ta ägarskap över dina uppdrag från start till mål och säkerställa att allt fungerar som det ska
Detta är en roll med stort ansvar, där du självständigt leder arbetet under helgerna.
Vem är du?Vi söker dig som har:
Erfarenhet från service, bemanning, rekrytering eller liknande arbete
God kommunikativ förmåga och trivs i en roll med mycket kontakt med människor
Förmåga att arbeta strukturerat och hålla flera uppgifter igång samtidigt
Ansvarskänsla och förmåga att fatta beslut självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av personalplanering eller schemaläggning
Vi erbjuder
En varierad roll där du får stort ansvar från dag ett
En arbetsmiljö med högt tempo, nära samarbete och tydlig kommunikation
Fast schema varannan helg, med möjlighet till extra arbetspass vid behov
Anställningsvillkor
Titel: Bemanningskoordinator
Placering: Kontor på Convendum, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm
Omfattning: Varannan helg, med möjlighet till extra pass
Lön: Fast lön
Start: Enligt överenskommelse
Krav: Du behöver ha en huvudsaklig sysselsättning (studier, deltidsjobb, eget företag)
Om oss
Retail Knowledge är ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering/search och bemanning av operativa och strategiska tjänster till detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer, både svenska och internationella företag sedan 2002. Vi har ett välutvecklat nätverk med förståelse för marknaden och affärsmannaskapet med ett starkt engagemang för våra kunders behov, -vår främsta prioritet är att nå våra kunders mål genom vår passion, kunskap och erfaren.
Låter detta som du? Skicka in din ansökan redan idag! OBS! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida www.retailknowledge.se,
Rekrytering sker fortlöpande, vilket kan innebära att annonsen kommer att kunna avslutas innan sista datum.
