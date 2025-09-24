Belysningstekniker sökes!
2025-09-24
Belysningstekniker sökes!
Vill du bli en viktig del av ett team som strävar efter att göra samhället ljusare och tryggare? Har du intresse för teknik och gillar att arbeta utomhus med varierande arbetsuppgifter? Se hit!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med vår kund en belysningstekniker. Vår kund är ett ledande entrepenadbolag inom energi och elkraft och jobbar mot att utveckla hållbara och framtidssäkra energilösningar.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En väletablerad arbetsplats med en stark säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är i fokus
Ett härligt team som främjar glädje på arbetet
Dina arbetsuppgifter
Som tekniker hos vår kund arbetar du med olika tekniska uppgifter inom belysning, både på marknivå och på höjd. Arbetsdagen inleds med att lasta material och gå igenom säkerhetsrutiner, innan du åker ut på uppdrag. Du kan komma att arbeta på 8-10 meters höjd vid motorvägar med passerande trafik, vilket ställer mycket höga krav på säkerhet. I rollen ingår att utföra dagliga ronder, byta armaturer, reparera och underhålla kablar samt felsöka och bygga elcentraler från grunden. Arbetsuppgifterna kan även innebära arbete upp till 20 meters höjd för att byta och tvätta belysning, byte av stolpar, stöd till grävarbeten och reparation av kabelfel. I vissa moment behöver du hantera miljöaspekter, exempelvis vid arbete med förorenad mark. Rollen omfattar även viss administration i form av riskbedömningar och skapande av strukturer för det dagliga arbetet.Hos vår kund är varje person i organisationen viktigt och det arbete som utförs är en del av flödet till en fungerande belysningsanläggning. Arbetet är relativt självständigt och du planerar din dag med informationen i respektive uppdrag.
Vi söker dig som
Har intresse för el eller grundläggande elkunskap
Har B-körkort
Bemästrar det svenska språket både i skift och tal
Har du tidigare arbetat som belysningstekniker eller har en avklarad utbildning inom AMS och ESA så är det meriterande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Vi ser gärna att du som person innehar en god samarbetsförmåga, är strukturerad och organiserad. Vi söker därför dig som är beredd att ta stort eget ansvar i det dagliga arbetet då du i rollen som belysningstekniker är företagets ansikte utåt mot kunder och allmänhet.
START: Höst 2025
OMFATTNING: Heltid
STAD: Göteborg
URVAL: Sker löpande
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
