Behovsanställning som uthyrare - Telge Bostäder

2025-08-28
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Vi tror på dig som individ och utgår ifrån att du bär på din alldeles egna unika förmåga att kunna göra skillnad. Vi tror också på att det är bra att vi har olika bakgrunder och erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad. Modig är ett av våra fyra kärnvärden och tillsammans med våra tre andra kärnvärden - öppen, enkel och personlig - präglar de mycket av det vi gör. För att du ska må bra och nå din fulla potential, så vet vi att du behöver en god balans mellan arbete och fritid.
Så här säger Helen Kihlman, rekryterande chef om rollen: "Nu söker vi två behovsanställda till vår uthyrningsenhet. Som uthyrare på Telge Bostäder kommer du att arbeta med uthyrning av bostäder, förråd, bil- och garageplatser. Du tillhör enheten 'Uthyrning' där bland andra uthyrare, hyresjuridik och lokalförvaltare ingår. Vi är cirka elva medarbetare i enheten och din placering kommer att bli på vårt huvudkontor i centrala Södertälje.
Rollen är en behovsanställning per timme där behovet varierar. Rollen är därför lämplig att kombinera med tex studier.
Arbetsuppgifter och ansvar I rollen som uthyrare kommer du att ansvara för publicering av lägenheter, registrering av nya hyresgäster samt hyresavtal i vårt fastighetssystem samt hålla lägenhetsvisningar.
Du har också kontakt med hyresgäster, teamet, övriga interna samt externa kontakter. Vi jobbar i ett högt tempo så det är viktigt att du är självgående och kan arbeta självständigt men samtidigt har en stark teamkänsla, ett eget driv.
Vi är Telge Bostäder Telge Bostäder är mer än bara tak, golv och väggar, vi bygger och utvecklar socialt hållbara hem för framtiden. Just nu jobbar vi extra mycket med att komma närmare våra hyresgäster - en utvecklingsresa vi hoppas du vill vara med oss på! Vi är också HBTQI-certifierade och jobbar aktivt med inkludering, mångfald och social hållbarhet.
Vår önskelista Vi vill gärna lära känna dig och veta lite mer om vad du kan. För att vara aktuell för den här tjänsten har du fullföljt en gymnasieutbildning och får gärna ha tidigare erfarenhet av service och administrativt arbete. Har du erfarenhet från fastighetsbranschen är det meriterande.
Vi tror att du är en talangfull, driven och strukturerad person som har förmåga att säkerställa hög kvalitet i ditt arbete.
Vi tänker oss att du är en nyfiken och positiv person med initiativförmåga.
För tjänsten som Uthyrare behöver du kunna bra svenska i tal och skrift och ha god systemvana.
Dessutom behöver du ha B-körkort.
Du behöver känna igen dig i våra kärnvärden öppen, enkel, personlig och modig.
Plus i kanten Vi begär inte att du ska kunna allt, men om du har erfarenhet av någon eller några av följande är det ett plus:
Erfarenhet av uthyrning och vana av fastighetssystem är meriterande, gärna Vitec.
Mångfald, inkludering och trygghet Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum 19 september 2025. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökning.
Några frågor? Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Helen Kihlman du ska kontakta, på 0855021269
Fackliga kontaktpersoner är Nickolina Kostic för SACO, som du når på 08-550 220 00. Visions fackliga kontakt når du på vision@telge.se
Välkommen hit, du med! Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av nio helägda bolag med cirka 900 medarbetare som fördelas över drygt 250 olika yrkesgrupper. Inom Telgekoncernen finns en stor bredd av bolag och de som ingår är Södertälje Hamn, moderbolaget Telge AB, Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Inköp, Telge Nät, Telge Tillväxt, Telge Återvinning och Tom Tits Experiment. Det som binder ihop oss och är gemensamt för oss alla är att vi jobbar för att förena affärer med samhällsnytta, samtidigt som vi har kul på jobbet. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och för oss handlar hållbarhet om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi planerar långsiktigt och agerar kortsiktigt för att nå vara hållbarhetsmål.
Vår bas finns i Södertälje - här är ambitionsnivån hög, expansionstakten snabb och utvecklingsviljan stor. Vi är familjära och hälsar på varandra när vi möts i korridoren eller vid kaffemaskinen. Bolagens variation gör att du med rätt personlighet och attityd kan komma långt. Det finns många olika karriärvägar att välja mellan. Vi arbetar tillsammans för att följa vår strategi och nå koncernens hållbarhetsmål med ambitionen att göra det så bra vi kan för de som bor och verkar i Södertälje. Ersättning
