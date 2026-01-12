Behovsanställning som Receptionist/Kontorsservice
Receptionistjobb / Göteborg
2026-01-12
Är du studerande, pensionär eller har en annan huvudsaklig sysselsättning? Söker du efter en omväxlande behovsanställning? Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en Receptionist/Kontorsservice till ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Vår kund är en fullservicebyrå inom revision, redovisning, skatt och rådgivning. Företaget sitter i trevliga lokaler mitt i centrala Göteborg.
Som Receptionist kommer du ta emot och ge god service till företagets besökare och medarbetare. Du ansvarar för att det är rent och snyggt på alla allmänna ytor på kontoret och jobbar proaktivt för att det ska vara en inbjudande kontorsmiljö. Andan på kontoret genomsyras av professionalitet och du kommer vara ansiktet utåt för byrån. I rollen ingår många kontaktytor, både interna och externa, där du har kontakt med kunder och leverantörer samt med dina kollegor. Vidare kommer dina arbetsuppgifter bestå utav:
• Planering, inköp och övriga förberedelser inför frukost- samt middagsevent
• Stötta revisorerna i diverse administrativa arbetsuppgifter
• Posthantering
• Övrig administration och inköp
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Tjänsten är en behovsanställning, vilket innebär att du kommer ersätta ordinarie personal vid till exempel sjukdom och ledighet. Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 9-13, ibland förekommer även kvälls- och morgonevent.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är har en god känsla för service och som trivs med administrativa arbetsuppgifter. Du besitter en självklar förmåga att sätta kunden och kollegor i fokus samt strävar målinriktat för att varje kontakt ska uppfattas som ett professionellt bemötande. Du har lätt för att kommunicera i såväl tal som skrift, är självgående samt är duktig på att strukturera och planera din tid.
Vidare ser vi att du:
• Studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska
• Har god datorvana
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
Passar ovan på dig? Sök redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
Tjänsten kan komma till att tillsättas innan sista ansökningsdag.
