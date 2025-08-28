Behöver taxichaufförer i Lund
Vi behöver taxicahufförer i Lund. Tillgänglighet är båda dag och natt. Ni kan välja skifter vad du vill. Vi behöver heltid förare.
För att söka detta job du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job du kan kontakta oss på:
E-Mail. grateorion@gmail.com
Tel; 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
via e-post
E-post: grateorion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxiförare sökes i lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahsan, Zara
Mellanvångsvägen 6B (visa karta
223 55 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahsan Zara Jobbnummer
9479608